El Instituto Andaluz de la Mujer atendió a 134 mujeres al día durante el confinamiento

La Junta de Andalucía ha atendido a 134 mujeres de media al día por violencia machista durante el confinamiento a causa de la Covid-19, lo que supone 79 mujeres más al día que en el mismo periodo del pasado año.

Este es uno de los datos que la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, ha adelantado en el encuentro digital 'Violencias machistas en tiempos del COVID-19', que el IAM ha organizado con el objetivo de realizar un análisis retrospectivo sobre la actuación llevada a cabo durante esta pandemia con el fin de mejorar, detectar oportunidades de mejora o fortalezas en la respuesta a la situación generada por la crisis sanitaria.

Asimismo, Laura Fernández ha destacado que "del 14 de marzo al 14 de junio, el Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido a 17.924 mujeres a través del Teléfono 900 200 999 y los Centros Provinciales de la Mujer, de las cuales 12.142 han sido por violencia de género, lo que supone el 67% del total.

O lo que es lo mismo, seis de cada 10 mujeres que han acudido al IAM en este periodo fue por violencia machista. Un dato que supone un fuerte incremento con respecto a las mujeres que se acercaron en el mismo periodo del pasado año a nuestros recursos: entonces el porcentaje de usuarias que pidió ayuda por violencia de género fue del 40%".

Fernández ha señalado que "el Instituto Andaluz de la Mujer, ha trabajado sin cesar para garantizar que en esta crisis no dejáramos a nadie atrás. En un contexto de pandemia y confinamiento como el que hemos vivido no solo hay que mantener los recursos, sino ser conscientes que la violencia machista se ve acrecentada y tenemos que prestar especial interés, y realizar una gestión de la crisis con indudable perspectiva de género".

En esta línea, ha enfatizado que "Andalucía ha dado apoyo a una media de 199 mujeres al día, por violencia machista o por cualquier otra cuestión, eso supone 64 mujeres más al día que en 2019. En concreto, por violencia de género hemos atendido a 134 mujeres, 79 más al día que el pasado año".

Los ocho Centros Provinciales de la Mujer han triplicado las atenciones a las víctimas de violencia de género respecto a 2019: así, 5.093 mujeres han recibido apoyo psicológico, jurídico y social frente a las 1.697 del pasado año, son 3.396 mujeres más y un incremento del 200%.

En conjunto, los Centros Provinciales han atendido a 7.724 mujeres, tanto por violencia de género como por otras cuestiones. A este respecto, la directora del IAM ha explicado que "todas estas atenciones las hemos realizado a través de medios telemáticos principalmente, y nuestro personal ha mostrado un compromiso fuerte y sincero para seguir atendiendo en tiempos de crisis sanitaria y social".

A este respecto, ha apuntado que "uno de nuestros puntos de partida ha sido cómo llegar a las mujeres y cómo las mujeres iban a acudir a la administración. Así, en este balance, extraemos que el porcentaje de mujeres que acuden por primera vez a un Centro Provincial de la Mujer en busca de ayuda durante el estado de alarma se ha mantenido en el 30%: de las 5.093 mujeres atendidas por violencia machista, 1.757 son usuarias nuevas, lo que supone el 34%".



Récord de llamadas al Teléfono 900 200 999



En cuanto al Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres 900 200 999 se han producido 10.200 llamadas, de las que 7.049 están relacionadas con violencia de género lo que supone el 69% del total.

Este servicio lleva dos meses consecutivos superando sus volúmenes históricos de atención: con 3.910 llamadas atendidas en mayo y 3.815 en abril. Mayo de 2020 es el mes con mayor volumen de solicitudes de servicio totales atendidas, superando a abril 2020 en un 2,5% y al anterior mes con más solicitudes, agosto 2019, con un 9% más de solicitudes de servicio atendidas.

"Hemos atendido de forma satisfactoria, pero no ha sido fácil. De hecho hemos adaptado nuestra acción poniéndonos en el peor de los escenarios para no dejar nunca de dar respuesta a la violencia de género. Las consultas sobre VG han ido aumentando a lo largo de los días de confinamiento hasta situarse en el 69%. Como sabéis el Instituto Andaluz de la Mujer no solo atiende situaciones de violencia de género, sino que también trabajamos de forma relacionada en pos de fomentar e introducir el principio de igualdad en nuestro día a día, en la coeducación y trabajamos con perspectiva de género aspectos relacionados con el empleo, la empleabilidad y la formación", ha subrayado.

Fernández también ha destacado un dato que indica que la implicación de la ciudadanía durante este crisis en la lucha con la violencia de género ha ido aumento: en mayo han seguido creciendo las consultas realizadas por allegados, familiares y vecinos de las víctimas: se han multiplicado por cuatro (354,7% más) pasando de 75 en 2019 a 341 en 2020.

"Es algo muy significativo, ya que la filosofía que está tomando la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el IAM es conseguir que la sociedad sea un agente de cambio que también ponga freno a las violencias machistas, y este aumento implica o puede acercarse a esa meta que tenemos de conseguir que todas y todos trabajemos a la par por una sociedad libre de violencia", ha señalado. Y ha añadido que en los centros de acogida se han producido en este periodo un total de 316 ingresos, 181 son mujeres y 135 menores de edad.

"Hemos planteado en esta mesa redonda conformada por profesionales que trabajan diariamente en la atención integral a las víctimas de violencia de género como una oportunidad para analizar y seguir trabajando, ya que a través de este encuentro vamos a realizar un análisis, una exposición de información e incluso un debate formativo sobre la influencia del estado de alarma en los ciclos de la violencia", ha concluido.



Mesa redonda de personas expertas



La mesa de debate virtual ha estado compuesta por Ricardo Rodríguez, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva; Bárbara Pérez, del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental; Alberto Arnaldo, gerente de la empresa que gestiona el Servicio de Atención y Acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía (AGISE); y Ana González, asesora de programa del IAM en Sevilla.

El objetivo de este encuentro es difudir las medidas realizadas por las distintas administraciones, analizar la capacidad de respuesta, detección de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con el fin de extraer conclusiones a través de personas expertas para obtener propuestas de mejora, a fin de conseguir la máxima eficiencia y eficacia de nuestra acción institucional en este periodo; llevar a cabo un acción formativa para profesionales sobre atención a víctimas de violencia de género; así como sensibilizar a la ciudadanía en general, especialmente a víctimas de violencia de género, para poner freno a la violencia, acercando la administración pública a la población.