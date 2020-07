Interior amplía a Málaga el Plan contra el narcotráfico del Campo de Gibraltar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció ayer que se ha decidido ampliar el Plan Especial en la lucha contra el narcotráfico del Campo de Gibraltar hasta el 31 de diciembre de 2021, así como su ámbito territorial a toda la provincia de Cádiz, Huelva y Málaga, ya que «son territorios en los que ya operan con normalidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cuyas unidades se van a reforzar».

En rueda de prensa, Marlaska se mostró convencido de que con este nuevo plan especial «se logrará asegurar unos estándares adecuados de seguridad pública en el Campo de Gibraltar y en los municipios más próximos». «Hemos conseguido tomar la iniciativa frente a las organizaciones del narcotráfico y quiero lanzar un mensaje claro: no vamos a bajar ni un peldaño la presión policial y judicial sobre ellas», dijo.

En cuanto a la ampliación del ámbito territorial, el ministro del Interior manifestó que «son territorios en los que ya operan con normalidad las Fuerzas de Seguridad, a las que se dotará de nuevos planes operativos para prevenir que grupos todavía activos en el Campo de Gibraltar busquen nuevas zonas de operaciones y nuevos métodos de transporte y desembarco de la droga en el intento de burlar la persecución policial». Este despliegue ampliado busca reforzar la detección e investigación y evitar posibles conexiones y vínculos entre los grupos criminales que operan en el Campo de Gibraltar y otros nuevos que puedan estar surgiendo en estas zonas colindantes.

Para sustentar este despliegue, el Ministerio del Interior ha previsto una inversión de 48,2 millones de euros durante los próximos 18 meses, repartidos en 17,8 millones para dotar a las distintas unidades de Policía Nacional y Guardia Civil de los medios materiales necesarios para asegurar la eficacia de su labor y otros 30,4 millones en recursos humanos.

El objetivo, según Marlaska, es evitar la explotación de nuevas vías, combatir nuevos modos de introducción de la droga como el fondeo de barcos lejos de la costa y su trasvase a embarcaciones de recreo y evitar la aparición del incremento de otras formas delictivas con la que buscan eludir la presión policial que se ejerce sobre el narcotráfico.

Para ello, habrá un refuerzo de la presencia policial en el nuevo ámbito territorial para garantizar la seguridad ciudadana, un aumento de los recursos materiales y técnicos «porque sin invertir en medios no se pueden alcanzar resultados», y se fortalecerá la cooperación policial con los principales países de origen y tránsito de la droga. «El compromiso es aumentar la seguridad ciudadana», aseveró el ministro del Interior.

Además, este renovado Plan del Campo de Gibraltar busca intensificar la colaboración policial con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal y, dada la dimensión social del impacto del narcotráfico y el contrabando en los territorios afectados, generar mecanismos de colaboración ciudadana con el tejido asociativo y económico de la zona, así como los sectores de la sociedad civil existentes en el territorio.

Cabe recordar que el Plan Especial del Campo de Gibraltar se inició hace dos años con «positivo balance de los resultados», en particular en indicadores clave como número de grupos criminales desarticulados, sospechosos detenidos y droga aprehendida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No obstante, Grande-Marlaska explicó que los positivos resultados cosechados con el plan especial no justifican una reducción de la intensidad de la actividad policial en el Campo de Gibraltar porque «sigue siendo uno de los principales escenarios de actuación de grupos dedicados al narcotráfico y al contrabando», por ello su prórroga y su ampliación.

El ministro del Interior realizó ayer este anuncio tras celebrar en Algeciras (Cádiz) una reunión con los directores generales y mandos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como con los mandos de los distintos niveles territoriales de ambos cuerpos en la comarca.