Andalucía también impondrá el lunes el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado en Ceuta que el lunes propondrá al comité técnico-médico que sea obligatorio el uso de la mascarilla en Andalucía (la mascarilla solo es obligatoria cuando no puede garantizarse la distancia social mínima recomendada por las autoridades sanitarias) al considerar que aunque la comunidad no está en "una situación límite como otros territorios, es mejor prevenir", una medida que ya ha establecido en comunidades como Cataluña, Baleares o Extremadura, con focos activos de Covid-19.



En rueda de prensa tras una reunión con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Moreno ha señalado que ha tenido este sábado una conversación con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en la que han acordado trasladar el lunes al comité técnico-médico una propuesta para que el uso de la mascarilla sea obligatorio en el conjunto de Andalucía con el fin de que dicho comité ofrezca su opinión al respecto.



El hecho de que la mascarilla sea obligatoria para los ocho millones y medio de habitantes "será positivo para evitar esos posibles rebrotes y contagios". "No estamos en una situación límite como en otros territorios de España pero más vale prevenir que curar y por eso lo vamos a plantear", ha argumentado el presidente.







?? @JuanMa_Moreno: Mientras no haya vacuna, este virus seguirá representando una amenaza. Relajación, ninguna. Medidas de protección, todas las posibles. Desde el lunes, los 8,5 millones de andaluces deberán llevar mascarilla de forma constante. #Andalucía y #Ceuta. #COVID?19 ? pic.twitter.com/8M9Y7cR0KB — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) July 11, 2020

Igualmente, ha abogado por "trabajar todos juntos hasta que no haya un tratamiento eficaz o una vacuna eficiente para combatir esta pandemia", ya que "está habiendo rebrotes en Andalucía que son importantes".No obstante, ha explicado que "gracias a los excelentes servicios de salud" y ha precisado que en una comunidad con ocho millones y medio de habitantes es "normal que tenga más rebrotes que el resto", puesto que "es la más popular". Por último, el presidente de la Junta, al tiempo que ha indicado que "el gobierno de Andalucía va a seguir extremando la precaución".