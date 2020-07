La Junta sancionará a quienes no lleven puesta la mascarilla en la calle

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha explicado este lunes que hacer obligatorio el uso permanente de la mascarilla en toda la región conllevará sanciones económicas en caso de incumplimiento, así como ha precisado que además de la prevención, su puesta en marcha persigue concienciar de que aún estamos en pandemia y que "no haya relajación en las costumbres sociales".

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Aguirre ha indicado, como avanzó este fin de semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que el comité técnico-médico que asesora al Gobierno andaluz abordará hoy la obligatoriedad de las mascarillas porque "es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de contagio y por que provoca el efecto de concienciación, si la llevas piensas que aún estamos en pandemia".

Ha señalado que el comportamiento de la ciudadanía ante el coronavirus es en Andalucía igual que en otros territorios, toda vez que ha avisado de que hay "franja de edad vinculada con la juventud, determinadas reuniones familiares o concentraciones donde la distancia social no se guarda", así como que "los saludos se vuelven a dar con la fraternidad de antes y aumentan los contagios".

El titular de Salud sostiene que cuando dos personas llevan la mascarilla, aunque no se pueda guardar la distancia social de 1,5 metros, la probabilidad de contagiar puede bajar "a un 5 por ciento en incluso al 1 por ciento". "Tenemos que generalizar su uso", ha apuntado antes de explicar que si este lunes el comité lo aprueba, su departamento lo llevará al Consejo de Gobierno y sería efectiva una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA).

Igualmente, Aguirre ha indicado que la obligatoriedad de las mascarillas conllevará sanciones en caso de incumplimiento, de ahí que inste a las administraciones locales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a que "hagan cumplir esas sanciones", ya que son los que tienen capacidad de poner esa sanción.

En cuanto a los brotes que están activos en Andalucía, ha precisado que son 19, de los que doce están controlados y siete, en investigación. No obstante, ha destacado que no se ha producido un aumento de los ingresos hospitalarios ni en la UCI y que, al contrario de lo que dictó la Generalitat en Lleida, en Andalucía se ha ordenado el aislamiento de personas, no de municipios.

De otro lado, el consejero ha avanzado que la Junta de Andalucía también está estudiando la posibilidad de poner límites a los velatorios, después de que uno de los brotes detectados en Andalucía, concretamente en el área metropolitana de Granada, fuera consecuencia de un funeral, asunto que también abordará el comité asesor.