Marín apunta que habrá "reubicaciones" en el ámbito económico y social

"Si me preguntan '¿usted va a dejar de ser consejero?', no le puedo decir al 100% que no, pero estoy casi seguro de que ese no es el camino, el camino es sencillamente reajustar las unidades y si hace falta, crear alguna consejería más específica para atender las exigencias del momento", ha señalado durante una visita a la Ciudad de la Justicia.

El consejero de Turismo, Justicia y Administración Local, así como vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afinado un poco más sobre la "inminente remodelación del Gobierno andaluz", tras asegurar que no habrá cambios en cuanto a nombres de consejeros aunque sí podrían darse "reubicaciones" que probablemente se concentren en el ámbito económico y social.

"Estamos llevando a cabo un estudio de cuáles son esas áreas que tienen margen de mejora, si necesitan más o menos recursos tanto en el ámbito de personal como en el ámbito material y, a partir de ahí, tomar la decisión que sea más oportuna", ha apuntado Marín, en unas declaraciones ofrecidas en su primera visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Sobre su propio devenir como consejero, Marín sostiene que seguirá en Justicia y en Turismo aunque no deja claro si con el cargo actual: "si me preguntan '¿usted va a dejar de ser consejero?', no le puedo decir al 100% que no, pero estoy casi seguro de que ese no es el camino, el camino es sencillamente reajustar las unidades y si hace falta, crear alguna consejería más específica para atender las exigencias del momento".

En consonancia con las declaraciones vertidas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno en el homenaje a Martín Carpena, también en la capital malagueña, Juan Marín ha definido esta remodelación como una "adaptación a la nueva realidad de Andalucía", que no debería ser "noticiable" sino "natural".

"La remodelación es sencillamente una adaptación a la nueva realidad de Andalucía e intentar que estos dos años que queden acabemos en la senda del crecimiento", ha añadido Marín, quien tampoco ha descartado la creación de nuevas consejerías y nuevos nombramientos si se considera necesario. "Si finalmente se decide cambiar o modificar o adaptar, se hará con total normalidad".