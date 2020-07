La Junta, los empresarios y los sindicatos pactan la reactivación económica y social de Andalucía

La Junta de Andalucía y los agentes sociales (empresarios y sindicatos) han firmado este jueves un acuerdo para la reactivación económica y social de la comunidad que contiene compromisos en ejes como el fortalecimiento de la actividad y el empleo a través de la mejora de la competitividad, sostenibilidad y la seguridad jurídica de las empresas y la digitalización, así como medidas sociales y para la prevención y atención sanitaria. El acuerdo debe ser desarrollado ahora en mesas de trabajo.

El pacto ha sido suscrito en el Palacio de San Telmo de Sevilla por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y los secretarios generales de los sindicatos CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente.

El plan contendrá las prioridades para los próximos meses en las líneas de acción preferentes en materia económica, laboral y social a medio y largo plazo y el diseño presupuestario que, según la Junta, "deberá desarrollarse ajustándose a las posibilidades de financiación disponibles".

Moreno ha destacado que se trata de "un día histórico" porque con el acuerdo arranca la "reconstrucción conjunta" de Andalucía ante la crisis generada por la pandemia de la Covid-19. "Se hace de la mejor forma posible, que es de la mano del diálogo y el acuerdo con los principales agentes económicos y sociales reconocidos por nuestra Constitución. Hemos de conseguir acordar una hoja de ruta para salir juntos", ha asegurado. A su juicio, el pacto es un "ejemplo" para el conjunto del país, ya que en la situación actual "se debe y se puede llegar a acuerdos por encima de trincheras ideológica".

El presidente ha afirmado que el objetivo es "sacar a Andalucía adelante" y se ha mostrado convencido que de que será posible de la "mano del diálogo, tan enterrado por la confrontación en España".

"El acuerdo es viable y razonable, compromete a las partes y establece prioridades económicas, sociales y presupuestarias dentro de los límites que tenemos. Es una hoja de ruta para hacer efectiva la recuperación en la mejores condiciones desde el realismo financiero", ha explicado

El jefe del Ejecutivo ha advertido de que la "profunda recesión mostrará su peor cara en octubre" y que afectará a los próximos ejercicios presupuestarios, de ahí –añadió–la necesidad de recuperar el crecimiento y el bienestar social.

Moreno ha apostado como "clave de bóveda" para el crecimiento, y destacó el "pilar" de la transición energética y su proyecto de la "revolución verde".

También se ha referido a la necesidad de reforzar los servicios sociales, con especial atención en la dependencia con ayudas directas a las familias para alimentación, agua, gas y electricidad. Y ha indicado que van a solicitar al Gobierno la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital en los mismos términos en que se ha aprobado para algunas comunidades autónomas, para que así se garantice la igualdad de trato.

"El éxito del acuerdo está ligado a que Andalucía reciba el trato que merece del Gobierno. Esto no es confrontación es reivindicación justa y sensata. Necesitamos recursos, solos no podemos salir de la crisis. Necesitamos más recursos para reactivar la economía y sostener la educación, la sanidad o la dependencia", ha expuesto.

Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha calificado el día de "muy importante" para Andalucía, y consideró el acuerdo "una manifestación de compromiso" para fortalecer la economía, con cinco ejes de actuación que sitúan como punto de partida "la defensa de la salud de las personas".

González de Lara ha recordado que "el virus afecta no solo a la salud de las personas, sino a la vida de las empresas" y ha advertido de que "sin empresas no hay empleo y sin empleo, no hay bienestar". Aspectos como la financiación o la digitalización también repercuten, ha añadido, en la competitividad de las empresas.

Por UGT-A, Carmen Castilla, ha afirmado que "la reactivación es asegurar la liquidez de las empresas", pero ha distinguido entre las que son "socialmente responsables" y preocupadas por "los trabajadores y un empleo de calidad". También ha dicho que esta recuperación debe pasar por el "fortalecimiento de los servicios públicos", con una fiscalidad que se explique "pedagógicamente" para fundamentar "unos buenos servicios y la protección".

Tras recordar a los trabajadores implicados en la lucha contra el coronavirus, ha apuntado que "el mejor reconocimiento" para ellos serían "mejoras laborales". Además, ha reclamado al Gobierno y a la ciudadanía la lucha contra el fraude en la contratación y la economía sumergida.

Sobre el modelo productivo, ha abogado por fomentar la industria, "no sólo el turismo", y aumentar la inversión pública en sectores estratégicos e infraestructuras, entre las que mencionó la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla y la I+D.

Castilla, que ha elogiado "eel esfuerzo para hacer un documento fuerte", ha precisado que el acuerdo debe ser desarrollado ahora en "mesas de trabajo" y ha anunciado que UGT "va a apoyar las políticas en beneficio de la clase trabajadora".

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha apuntado que la crisis del coronavirus ha supuesto que "llueve sobre mojado" al estimar que "no se había superado aún la crisis anterior". "La pandemia cimbreó los cimientos de la estructura productiva y dejó al descubierto las debilidades estructurales de Andalucía", entre los que ha citado "el paro, el escaso peso de la industria, y el peso del sector servicios".

López ha admitido que CCOO tiene muchas diferencias con los partidos que sustentan al Gobierno de la Junta, pero ha destacado que cree en el valor del diálogo, abogando por "el mantenimiento del empleo y de las empresas", así como "salir todos juntos y a la vez sin dejar a nadie atrás".

La secretaria general de CCOO-A ha puesto el acento sobre "el compromiso con lo público", que ha concretado en los profesionales de la sanidad, en una "vuelta segura a las aulas", en la dependencia como "pilar básico" y en un "empleo de calidad", cuyo ausencia "lastra a Andalucía".

Para López, la Junta debe "tender la mano a los partidos que buscan la solución y alejarse de quienes buscan crispación", aceptando que "las empresas reciban recursos públicos" bajo la premisa el mantenimiento del empleo y de calidad. En caso contrario, advirtió, habrá "mucha conflictividad".