Sanciones de 100 a 600.000 euros por no cumplir las medidas contra el Covid

El Consejo de Gobierno da luz verde a las mejoras pra el personal sanitario de Andalucía.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó este martes un régimen sancionador para quienes incumplan las medidas sanitarias implementadas para combatir el Covid-19, con multas que irán desde los 100 a los 600.000 euros en función de si la falta se considera leve, grave o muy grave. Como sanciones muy graves, entre 60.001 y 600.000 euros, se considerarán las que supongan un riesgo de contagio de más de cien personas, como puede ser por ejemplo incumplir el límite de aforo en establecimientos, celebrar fiestas o reuniones prohibidas con aglomeraciones, o suministrar documentación falsa a las autoridades.

Las sanciones graves serán de entre 3.001 y 60.000 euros, si suponen riesgo para entre 15 y 100 personas, por ejemplo por resistirse a colaborar con los agentes de la autoridad, incumplir el aislamiento impuesto o por abrir locales y actividades que hayan sido prohibidas. Entre las leves, de entre 100 a 3.000 euros por poner en riesgo hasta a 15 personas, se considerarán no llevar mascarilla o usarla inadecuadamente (con la cuantía mínima). También tendrán sanciones leves los establecimientos que no informen a los clientes sobre el horario, aforo, distancia social o el uso de mascarilla, y el incumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal entre personas no convivientes. A ellas se une, entre otras, el incumplimiento de la medida cautelar de cuarentena acordada por la autoridad sanitaria competente en personas que no hayan dado positivo en coronavirus pero que sean contactos directos de un enfermo confirmado.

El portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, advirtió de que van a ser «muy tajantes» para que este régimen sancionador se cumpla «a rajatabla». Bendodo, que también es consejero de Interior, informó de que ayer habíahablado con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, para pedir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para implementar estas sanciones, algo que también pide la Junta a las policías locales.

El régimen sancionador no excluye la responsabilidad civil, penal o de otro orden que, en su caso, pudiera exigirse, por lo que cuando se aprecie que una infracción pueda suponer delito o falta, se dará traslado inmediato de la denuncia al Ministerio Fiscal y se suspenderá la tramitación de la sanción mientras se resuelve.

Bendodo pidió esponsabilidad a los andaluces porque quienes no lo sean «tendrán que atenerse a este régimen sancionador» y dirigió el mensaje especialmente a los jóvenes, ya que en torno al 70 por ciento de los nuevos positivos tienen entre 20 y 51 años. Asimismo, añadió que las multas para quien no cumpla las normas en el ocio nocturno pueden alcanzar los 600.000 euros.

El Consejo de Gobierno también dio luz verde al acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 10 de julio en la que se propusieron para los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) diversas medidas en materia de retribución y reconocimiento de jornadas de dedicación extraordinaria con motivo de la pandemia del Covid-19. En concreto, la Junta de Andalucía propone una retribución para el personal en concepto de productividad y el reconocimiento a las horas extraordinarias bajo la modalidad de jornada complementaria o atención continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos, entre otras medidas adicionales. En relación con las mejoras retributivas, se propone avanzar en la equiparación del precio de la jornada complementaria (guardias) a la media del resto de profesionales sanitarios de otras comunidades autónomas. En la nómina de junio ya se ha abonado la primera parte de la equiparación (regularización con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020) por un importe de 7.284.084 euros.

Del mismo modo, el organismo de la Junta aprobó la contratación por parte del SAS del suministro de medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios del sistema sanitario público en la provincia de Málaga, por un importe total de 10.100.881,20 euros. El contrato tiene por objeto el suministro de productos farmacéuticos exclusivos, de los que no existen genéricos, para pacientes que precisan tratamiento con productos antiinfecciosos para uso sistémico (antimicóticos y combinaciones de antivirales) con destino al Hospital Universitario Regional, el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, el Área Gestión Sanitaria Norte, el Área Gestión Sanitaria Este y el Área Gestión Sanitaria Serranía de Málaga.