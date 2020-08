Cómo y dónde disfrutar de la lluvia de estrellas de las Perseidas

Como cada año, este verano podremos disfrutar de la lluvia de estrellas de las Perseidas, una esperada lluvia de estrellas que alcanzará su máximo esplendor entre los próximos 11 y 13 de agosto. Por desgracia y según los datos del Instituto Geográfico Nacional, parece que esta vez no será la mejor para observarlas. Razón de más para buscar el mejor emplazamiento, para lo que Acierto.com ha seleccionado varios emplazamientos.



Mejores emplazamientos para ver las Perseidas en Andalucía

La observación de la lluvia de estrellas en la Ribera del Guadiamar, en El Castillo de las Guardas en la provincia de Sevilla puede convertirse en una experiencia increíble para culminar este verano. En la provincia de Huelva, una buena opción para contemplar este acontecimiento sería la playa de Isla Canela.

En Cádiz es recomendable acudir a la playa de Zahara de los Atunes, mientras que en Málaga se aconseja las calas de Torre del Pino, de Nerja. Si estás en Almería se aconseja la Playa de los Muertos, que cuenta con excelentes características para observar las Perseidas; así como el Cabo de Gata.

Si la opción elegida es la montaña, Acierto.com aconseha contemplar el fenómeno desde pueblos con encanto como Órgiva en Granada, Almodóvar del Río en Córdoba o Alcalá la Real en Jaén. Y en Granada, además de las costas, tenemos la opción de Sierra Nevada, ideal para disfrutar desde lo más alto de la lluvia de estrellas.



Seguridad

Con la pandemia del Covid-19 la seguridad cobra especial relevancia este año, aunque se acuda a ver la lluvia al aire libre, donde puede producirse una falsa sensación de seguridad. Lo idóneo será hacerlo en solitario o en grupos reducidos –si se trata de una persona con la que convivimos, mejor–, manteniendo la correspondiente distancia de seguridad y sin quitarnos las mascarillas.

Evitar el contacto físico, los juegos que impliquen demasiado esfuerzo físico, etcétera también es conveniente. El gel hidroalcohólico tampoco puede faltar. En cualquier caso es importante respetar la naturaleza y disfrutar de la libertad con responsabilidad. Si viajamos con niños deberemos explicarles la necesidad de llevar a cabo las medidas indicadas.

Más allá de estas existen otras que conviene no perder de vista como planificar el viaje o desplazarnos al lugar con anterioridad. La idea es conocer el emplazamiento de día y detectar los mejores puntos, los más peligrosos... Si no podemos hacerlo lo mejor será acudir con tiempo, antes de que anochezca para evitar aglomeraciones.

Además –y sobre todo si hemos tenido el coche parado durante la cuarentena– no deberíamos pasar por alto la puesta a punto del vehículo, clave para evitar accidentes (o para evitar tener que recurrir a la asistencia en carretera del seguro). De hecho podría ser un buen momento para revisar si nos cubre en vías no aptas: tramos no asfaltados como caminos rurales o carriles de tierra.

Respecto al conocimiento del terreno, Acierto.com recuerda que el número de siniestros en zonas de montaña es superior a los que ocurren en lugares de costa o en la ciudad. Algo que podría tener que ver con la orografía del terreno, el tipo de calzadas, su visibilidad, etcétera. En cualquier caso, antes de salir de viaje informaremos a nuestros conocidos y familiares.

Contar con unas nociones sencillas de primeros auxilios también es recomendable, así como incluir un pequeño botiquín, un silbato, agua, frutos secos y una linterna o frontal. Una chaqueta es otra prenda que nos vendrá bien, pues en algunos puntos de los recomendados puede disminuir la temperatura. En cualquier caso, es recomendable consultar la previsión del tiempo.