La Junta encarga un informe para valorar la prohibición del tabaco en lugares públicos

El consejero de la Presidencia de la Junta ha anunciado que en las residencias "se van a suspender las visitas, los paseos, las vacaciones y otras salidas si hay un positivo en los 28 días desde el último diagnóstico o tres casos en sospecha".

El Ejecutivo andaluz ha encargado un informe al equipo técnico del Plan de Tabaquismo de Andalucía para valorar la prohibición de fumar en espacios públicos y al aire libre, una medida que ya se ha implementado en Galicia.

"No es un tema que le veamos una transcendencia clínica importante", ha manifestado el consejero de Salud, Jesús Aguirre. No obstante, el consejero se ha remitido a la elaboración de un estudio para determinar "si hay evidencia científica" de que verdaderamente pudiera ser un freno frente a la propagación de casos. "Mientras no tengamos suficiente información no podemos tomar una medida de este porte".

Así lo ha anunciado Aguirre junto al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, tras la tercera reunión de evaluación y seguimiento de la Covid-19, donde también han resuelto aumentar el control en las residencias de la andaluzas.

Estas nuevas restricciones en los centros de mayores afectarán principalmente a las visitas, que se reducirán a un solo familiar sin síntomas. En caso de que el centro registre un caso positivo supondrá la suspensión de tales visitas junto a los paseos, salidas y vacaciones de los residentes en un plazo de 28 días desde la detección del último contagio. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha advertido que de no cumplirse estas normas, los infractores se enfrentarán al régimen sancionador.

En este sentido, el consejero de Salud ha informado que de las 1.007 residencias de la comunidad, una quincena cuenta ya con casos positivos, registrando 10 internos y 15 trabajadores contagiados. "El vector principal son los trabajadores", ha informado Aguirre.

Asimismo, la vigilancia se cernirá también en los retornos de los residentes a estos centros, a los que se les hará una PCR en las 72 horas previas al ingreso. Además estos internos deberán pasar por una cuarentena de 14 días y estarán sometidos a una vigilancia activa de los síntomas. Por otro lado, vuelven activarse los planes de "humanización" en las residencias para acompañar a los residentes "en sus últimos días".

Las restricciones también afectan al mundo taurino, que deberán reducir el aforo de los espectáculos al 50% y respetar un metro y medio de distancia entre localidades de la misma fila.



Vuelta al cole

En cuanto a la vuelta a las aulas andaluzas, Elías Bendodo ha reiterado que "Andalucía está preparada" para afrontar un nuevo curso escolar de forma presencial y de forma "segura". En este sentido, el consejero ha llamado a la calma a la comunidad educativa, asegurando que la evolución de la pandemia está "contenida" y que la Junta cuenta con un plan para ello, el "mejor datodo económicamente del país", con 600 millones de euros.

Cuando se retomen las clases, los colegios andaluces contarán con una línea telefónica directa a un enfermero para que la dirección acuda a esta figura, junto a la del coordinador covid, en caso de necesitar asesoramiento o cualquier otra incidencia. Para ello, la Junta ha anunciado la incorporación de 2.500 enfermeras de Atención Primaria para todo el territorio andaluz, de la que no ha precisado si son de nueva contratación.

Además, se repartirán 15.000 portátiles e ipads para este curso escolar, dirigidos a profesorado y alumnado, para atender a los más de 30.000 estudiantes andaluces afectados por la brecha digital a día de hoy. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo ha recomendado a la comunidad educativa que se tomen los primeros tres o cuatro jornadas de curso académico, como "días lectivos sanitarios" para adaptarse a las nuevas medidas en cuanto a distanciamiento social, itinerarios de movilidad y mantención de la higiene.



Cambio de criterio

Tras esa tercera reunión de autoevaluación y seguimiento de la pandemia, el Ejecutivo andaluz ha decidido cambiar el criterio en la comunicación de rebrotes y nuevos casos. A partir de ahora, la consejería de Salud y Familias comunicará los rebrotes una vez a la semana, los jueves, y solo en los casos en los que se consideren de "relevancia epidemiológica".

"Todos los jueves saldrá publicado el número de brotes, la transcendencia... a no ser que haya uno con relevancia durante la semana, que se comunicará el mismo día", ha aclarado Jesús Aguirre.

Este giro en la comunicación del avance de la pandemia se debe, según la Junta, a que el 56% de los brotes que se dan en Andalucía ocurren en el ámbito familiar, son fáciles de controlar y no suponen un riesgo para la Salud Pública.

"Queremos transmitir la importancia de evitar esos bortes en el ámbito privado", ha resaltado Aguirre, que ha aprovechado para hacer un llamamiento, una vez más a la población joven, la que más positivos protagoniza a día de hoy. "Estamos entrando en una nueva etapa con un nuevo perfil del paciente covid positivo, los ingresos son menores, las altas son quizas más precoces pero es una llamada de atencion a esa franja de edad que se piensan que son inmunes y están ocupando camas".

Actualmente, la edad media de los positivos está por debajo de los 30 años, en abril era de 80 años. En cuanto a los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos, la media de pacientes ronda los 21 y los 23 años.



Inmigración



Antes las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo alertando de que no se realizan pruebas PCR a las personas que llegan en patera a las costas andaluzas, esta institución ha solicitado a la Junta una investigación al respecto. El consejero de la Presidencia lo ha negado tajantemente: "A cualquiera que llegue con un mínimo síntoma se le hace el PCR, al resto se la hace el test rápidos".

Según datos de la Junta, diariamente se realizan 4.000 PCR diarias en todo el territorio, lo que suponen unas 30.000 prueba a la semana. Bendodo ha resaltado que la incidencia del virus ahora en Andalucía está en 38 casos confirmados por PCR positiva por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, muy por debajo de la media nacional, fijada en 96,8 por cada 100.000 habitantes. "La situación va a mejor que en el conjunto de nuestro país", ha asegurado.

Por su parte, el consejero de Salud, Jesús Aguirre ha alertado de que la "tendencia es preocupante" por el aumento de contagios. Sin embargo, aunque la curva de contagios ha tomado una dirección ascendente, ese incremento es muy lento y no tan "explosivo" como ocurrió en abril y mayo.