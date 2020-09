Empresarios del ocio nocturno recurrirán en el TSJA el cierre de locales

La Federación Andalucía de Noche presentará un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras decretarse el cierre los establecimientos de ocio nocturno, que se acordó en la Comisión Interterritorial de Salud de 14 de agosto, por estimar que "carece de consistencia jurídica", según ha explicado el vicepresidente de esta asociación, Juan Rambla, quien demanda un plan de rescate a la Junta de Andalucía.

Rambla ha apuntado como una de las razones para describir la falta de consistencia jurídica de esta medida administrativa la ausencia "del plazo de aplicación" del cierre, una exigencia prevista en la Ley General de Salud Pública, por lo que ha calificado la medida como "injusta", además de entrañar "un agravio comparativo con otros sectores". Rambla ha explicado a Europa Press que el despacho de abogados que prepara su recurso, OHC, "está reuniendo informes periciales".

La Federación Andalucía de Noche, asociación que está incrementando la representación de más 120 empresarios de salas de fiestas y discotecas, se suma a la iniciativa adoptada en España por la Asociación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche, que presentará un recurso ante la Audiencia Nacional para denunciar "la inconsistencia jurídica y epidemiológica" del cierre del ocio nocturno.

Rambla ha sostenido que "se demuestra que no éramos los causantes de los contagios" tras advertir de que la cifra de contagiados por coronavirus crece "cuando llevamos dos semanas cerrados", por lo que ha esgrimido que "somos cabeza de turco para achacarnos cualquier cosa que ocurría, ya fuera en fiestas privadas o chiringuitos".

El vicepresidente de la Federación Andalucía de Noche ha argumentado que en estos momentos "se han multiplicando las fiestas clandestinas en naves industriales o chalets y ahí no hay medidas de control que nosotros sí llevamos en nuestros establecimientos".

Rambla ha expresado su desconcierto por el hecho de que "la Junta de Andalucía no se haya reunido con nosotros más de dos semanas después de acordar el cierre" y ha esgrimido en ese sentido un plan de rescate que el vicepresidente de la Federación Andalucía de Noche trasladó al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

Juan Rambla ha explicado que "nos dijeron que nos avisarían y aún no tenemos noticias". "No hablamos ya de ayudas, sino de una reunión para decirnos cuánto tiempo estaremos cerrados, que es una información que no tenemos", ha proseguido explicando el vicepresidente de Andalucía de Noche.

Rambla, que afirma que participaron en una reunión con el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz, por una invitación de la asociación Horeca, ha reconocido que algunas de las medidas que reclaman exceden las competencias de la Junta de Andalucía, entre las que enumera "el pago de los seguros sociales y de alquileres mientras no me dejan abrir" y una rebaja del IVA al 4%, aunque se reafirma en reclamar "ayudas directas de la Junta al sector".

La Asociación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche ha argumentado este martes en una nota que "ha quedado demostrado que los locales de ocio no han provocado el rebrote de los contagios".

Después de tres meses en los que apenas un 10% del sector había desarrollado su actividad desde que el pasado 21 de mayo se iniciara la desescalada del confinamiento, la asociación defiende que se ha puesto de manifiesto que la actividad reglada de estos locales y sometida a restricciones como el 33% del aforo, la limitación de los horarios o la prohibición de la utilización de las pistas de baile "no tenían prácticamente incidencia en la evolución de la enfermedad ni de los contagios del coronavirus".



"Absurda estigmatización del sector"

España de Noche ha afirmado que el cierre obedece a una "absurda estigmatización del sector que se ha venido realizando basándose en hechos aislados y puntuales, denunciados por el propio sector, y en datos estadísticos sin consistencia y que ahora han quedado en evidencia al ponerse de manifiesto que la expansión de los contagios no tenía una incidencia especialmente importante en los locales de ocio".

En el recurso dirigido a la Audiencia Nacional, España de Noche ha reclamado que se identifiquen los indicadores que se han utilizado para demostrar la especial peligrosidad sanitaria de la actividad de los locales de ocio en España, el número de brotes detectados y de contagiados, las pruebas PCR realizadas o los rastreos realizados a los contactos de riesgo.

El recurso también ha denunciado la inconsistencia jurídica de una orden comunicada que se dirige a las comunidades autónomas para que elaboren los decretos en los que se prohíbe la actividad de los locales de ocio, sin que estuviera basada en ninguna instrucción publicada en el BOE, ni en ningún acuerdo del Consejo de Ministros.

España de Noche cree necesario denunciar por este motivo "la inconsistencia de las actuaciones promovidas contra un sector de la economía sin que se contemplaran otras alternativas" ni se acompañen de medidas económicas complementarias y que solo ha servido "de cortina de humo".

España de Noche ha alertado de que, debido al confinamiento y a las prohibiciones a los locales de ocio, ya han desaparecido un 23,29% de las empresas (5.822), y que esta cifra puede incrementarse en los próximos tres meses hasta el 68,9% (17.225 sobre un total de 25.000), lo que provocaría la destrucción de más de 140.000 empleos directos.

Ven "imprescindible" convocar la Comisión de Seguimiento constituida por el Gobierno y los agentes sociales para definir el contenido de un plan de choque específico para salvar a las empresas de ocio y espectáculos que permita rescatar la actividad de estas empresas.