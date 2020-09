La Junta prevé un aumento de nuevos ERTE después de la temporada de verano

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco,afirma que no están notando, en principio, más afectados de Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) por los rebrotes del coronavirus, precisando que en Andalucía hay ahora mismo por rebrote 100 nuevos ERTE. No obstante, advierte de que sí se prevé que, tras la temporada de verano que está finalizando y con la prorrogación de los ERTE, previsiblemente, hasta el 31 de enero, sí se contabilizarán más.

En concreto, ayer afirmó en Málaga que se prevé que como el Gobierno «va a prorrogar los ERTE, previsiblemente hasta el 31 de diciembre en determinadas actividades, una de ellas será hostelería, todas las empresas de hostelería y turismo que han sacado los trabajadores en ERTE en estos meses de verano, poco o mucho, algo ha podido tener de actividad económica, sí los vuelvan a meter después de que acabe la temporada de verano que está finalizando ya».

Sobre la posible prórroga de los ERTE, señaló que, según el Gobierno, parece que el horizonte estaría en el 31 de diciembre para determinados sectores y con determinados condicionamientos, precisando que desde la Consejería «sí apuntamos a que se debería aprovechar este momento para que las empresas hicieran algún tipo de recualificación profesional o de una formación anexa a los trabajadores en ERTE».

Ya que, continuó la consejera, «si no muchas empresas, por la actividad que tenían antes de la pandemia, no van a poder subsistir después de ella; no van a poder retomar su actividad económica». «Muchas de esas empresas se están manteniendo casi artificialmente por los ERTE».

«Tenemos que aprovechar este momento para no mirar ahora mismo la batalla a medio o corto plazo sino la guerra en su conjunto y ver que nos tenemos que parapetar para lo que viene, que va a ser muy difícil», apostilló.

Por otro lado, sobre los retrasos y errores que se están produciendo en relación con los ERTE y las prestaciones, recordó que trasladaron al Ministerio «la posibilidad de que se tramitaran con una declaración única, una declaración responsable por parte de la empresa de que su actividad estaba recogida dentro de los anexos del decreto de alarma para que, de forma automática, se ingresara ese dinero en la Seguridad Social, en la Tesorería que tiene las cuentas bancarias de todos los trabajadores, y que fuera la Tesorería la que se lo ingresara en la empresa y la empresa a los trabajadores».