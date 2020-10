La Junta activará el seguro para turistas extranjeros en enero de 2021

La Junta de Andalucía contempla mantener durante "toda la legislatura" abierta la posibilidad de recurrir al bono turístico puesto en marcha para subvencionar viajes de andaluces dentro de la comunidad autónoma, al tiempo que prevé comenzar a ejecutar el anunciado seguro para turistas extranjeros que cubra incidencias relacionadas con la pandemia del coronavirus a partir del próximo enero de 2021.

Así lo ha anunciado este jueves el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud de PP-A y Ciudadanos (Cs) sobre acciones de la Junta en materia de turismo durante la pandemia de la Covid-19.

Juan Marín ha indicado, respecto al seguro ideado por la Junta "para el turismo internacional que viaje a Andalucía" que le "garantizará cualquier situación que le sea provocada por la Covid en nuestra comunidad", ya sea "de alojamiento, manutención, atención sanitaria o repatriación a su país", que "ya ha salido el pliego para su adjudicación", un trámite que se completará "antes del 15 de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero", según ha anunciado.

De igual modo, en relación al bono turístico --para el que esta misma semana el Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar al 50% su subvención para viajes de personas con rentas inferiores a 22.000 euros o con un grado de discapacidad superior al 33%--, Marín ha indicado que es un recurso que "ha venido para quedarse".

Así, ha explicado que la "intención" del actual Gobierno andaluz es "mantenerlo toda la legislatura para desestacionalizar y que, en momentos puntuales, cuando haya problemas en alguna provincia o segmento, poder activarlo de forma específica para mejorar los resultados de nuestras empresas".

El consejero del ramo ha puesto de relieve que la ocupación turística en algunas provincias andaluzas en los pasados meses de julio y agosto ha sido de "más de diez y 15 puntos superior" a lo previsto, así como que la comunidad autónoma pudo mantener en verano la celebración de grandes eventos como los dos grandes premios del Mundial de motociclismo celebrados en Jerez de la Frontera, el torneo internacional de polo de Sotogrande o el Andalucía Masters de golf de Valderrama, todo ello en la provincia de Cádiz, entre otros ejemplos.

Marín ha resaltado así la apuesta de la Junta por los "grandes eventos", y al hilo ha valorado que Andalucía haya sido designada para acoger la Solheim Cup, el equivalente femenino de la Ryder Cup de golf, un evento que se va a celebrar en la provincia de Málaga y que va a situar a la comunidad autónoma en el punto de mira de mercados que le "interesan mucho" como el norteamericano y el del norte de Europa, así como "en la vanguardia del golf mundial", según ha puesto de relieve el vicepresidente.

Además, ha explicado que la Junta está celebrando 'fam trip', 'blog trip' y 'press trip' "en todas las provincias" andaluzas, y ha llegado a un acuerdo para "un plan de conectividad aérea y terrestre para 2020, para empezar a recuperar vuelos con Andalucía", suscrito con cinco compañías aéreas.

Asimismo, la Junta también está "apostando por el turismo de grandes congresos", según ha abundado Marín, que al respecto ha aludido a la inminente celebración en Málaga del Congreso Internacional de turismo sostenible 2020.

Por otro lado, ha aludido a las acciones formativas que desde la Junta se están llevando a cabo hasta final de año en materia de turismo, hasta 128 acciones formativas que se están ejecutando entre los meses de septiembre y diciembre, según ha detallado.

A todo ello ha añadido que su departamento ya está trabajando en la realización del Plan de Acción de Turismo andaluz para 2021, que espera que quede "definitivamente aprobado antes del 31 de diciembre, y empiece a ejecutarse con el año natural en curso".

Marín ha asumido que 2020 "va a ser un año malo" para Andalucía en turismo, pero ha destacado que la comunidad ha sido "líder en turismo a nivel nacional en julio, agosto y septiembre, y lo ha vuelto a ser en el Puente del Pilar", cuando "hemos superado las expectativas", con hasta "un 60 y 70% de ocupación media en algunas provincias", según ha valorado.

En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A y exconsejero de Turismo Javier Fernández ha reprochado a Marín que se le habían "olvidado" determinadas "matizaciones" en su intervención, y al respecto le ha reprochado que haya querido "presumir" del nivel de ocupación hotelera alcanzada en verano sin decir "cuántos hoteles están abiertos y cuántos cerrados", y así ha señalado que "está faltando a la realidad".

"No hay peor ciego que el que no quiere ver", ha advertido el diputado del PSOE-A a Marín antes de reprocharle que "ha asumido que se van a perder 120.000 puestos de trabajo en el sector del turismo" en Andalucía como consecuencia de la crisis, un "problema" que, a juicio de Javier Fernández, debería abordarse "de forma integral por todo el Gobierno" de la Junta, y "no sólo desde la Consejería de Turismo", a cuyo titular "le están dejando solo con ese problema", según ha sostenido.

Por su parte, el parlamentario de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha aprovechado su turno para hacer un llamamiento a "eliminar, erradicar o poner límites a la precariedad laboral", y para ello ha destacado que la Junta aceptó una enmienda presupuestaria para "incrementar la Inspección Laboral", según ha trasladado a Marín, a quien ha advertido de que el turismo "tiene mucho que ver" en esta problemática.

También ha indicado que la pandemia va a ofrecer la "oportunidad" de atajar la "masificación" que, en su opinión, lastraba al turismo, que ahora "no se puede dar por cuestión de salud", y ha abogado por "diversificar el turismo", para lo que "hace falta inversión", según ha remachado.

El diputado de Vox Macario Valpuesta, por su parte, ha expresado el "ánimo de colaboración leal" de su grupo con la Junta en materia de turismo, y su "preocupación" por que "otros países como Grecia o Portugal, que han hecho las cosas mejor" durante la pandemia, "es posible que nos saquen un poco la delantera", si bien se ha declarado "seguro de que remontaremos el vuelo" en Andalucía, y espera que sea "lo antes posible". Además, ha valorado los "esfuerzos" que está realizando para ello la Junta, y que "el turismo nacional ha salvado los muebles" en la campaña estival.

Entre los grupos que sustentan al Gobierno andaluz, el parlamentario del PP-A Bruno García ha valorado la labor de la Consejería y que siga "apostando por los eventos", algo que "desde primera hora" de la pandemia "tuvo muy claro", según ha destacado antes de animar a Marín a seguir por "ese camino", porque se están registrando unos resultados "mejores a lo previsto" pese a la situación sanitaria.

Por último, la diputada de Cs Teresa Pardo ha destacado acciones de la Consejería de Turismo frente a la crisis del coronavirus como el plan de choque o las iniciativas de 'Andalucía Segura" y el plan de playas seguras, y al hilo ha sostenido que el que "Andalucía haya liderado el turismo nacional no ha sido una casualidad". Frente a ello, ha criticado que el PSOE-A venga a decir "sin sonrojarse" que "no ha escuchado al consejero pelear por el sector turístico", cuando han sido los socialistas quienes no han solicitado "ninguna ayuda al Gobierno central para el turismo en Andalucía", según ha apostillado.