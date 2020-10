Adelante Andalucía asegura que el Gobierno andaluz vive "una realidad paralela"

La portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Angela Aguilera (c), junto a diputados de su grupo a su llegada hoy al Parlamento andaluz en Sevilla.

La portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Angela Aguilera (c), junto a diputados de su grupo a su llegada hoy al Parlamento andaluz en Sevilla. EFE

Adelante Andalucía ha criticado el discurso que ha ofrecido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el marco del Debate del Estado de la Comunidad porque ha sido "de autocomplaciencia", porque está "situado en una realidad paralela" y porque las reformas que ha planteado son "las mismas recetas de antes de la pandemia del Covid-19".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas la portavoz adjunta de la confluencia andaluza, Ángela Aguilera, en los pasillos del Parlamento, una vez que ha finalizado la primera intervención del presidente ante el Pleno de la Cámara.

"Si hay una palabra que defina la intervención del presidente de la Junta es autocomplacencia", ha lamentado Aguilera, que ha considerado que "en una situación extraordinaria y gravísima como la que estamos viviendo con la pandemia, con los niveles de contagio y sobre todo con los datos económicos y de desempleo que afectan a Andalucía, es una verdadera irresponsabilidad" porque "la autocomplacencia es el peor de los consejos que puede tener este Gobierno para hacer frente a la pandemia".

Además, ha rechazado que plantee "las mismas recetas que antes de la pandemia" como son "el decretazo, el ladrillo o la Ley del Suelo".

Aguilera ha afeado al presidente que "no ha aportado ni una sola idea novedosa", lo que le lleva a pensar que "el Gobierno andaluz no ha tomado nota de la situación excepcional que estamos viviendo".

Por tanto, opina que el Ejecutivo andaluz "está situado en una realidad paralela", toda vez que ha criticado que el presidente "no se ha dicho absolutamente nada del colapso de la Atención Primaria".

"El presidente no puede intervenir en un Debate del Estado de la Comunidad y no referirse a que hay ocho millones de usuarios en Andalucía que en este momento no tienen capacidad para ser atendidos por sus médicos de cabecera con normalidad", ha recalcado la portavoz de Adelante, que ha afeado la falta de soluciones a esto en la intervención de Moreno.

En su opinión, "este Gobierno está completamente fuera de la realidad, o al menos hay una parte de la realidad que ellos no están dispuestos a asumir", ha abundado Aguilera antes de rechazar que el presidente pida consenso para los fondos europeos pero "no dice para qué".

Y es que, como ha indicado, "si los fondos europeos van a servir para fomentar el capitalismo verde, para el ladrillo, para la especulación urbanística, para construir campos de golf o para seguir sosteniendo con el modelo productivo absolutamente insostenible que nos ha traído hasta aquí, desde Adelante Andalucía no podemos dar un visto bueno".

Por último, Ángela Aguilera ha considerado "lamentable" que la gran propuesta de la revolución verde de Moreno "quede reducida al derribo del Algarrobico" porque mientras se va a derribar el Algarrobico, "se han hecho todas las reformas legales necesarias para acabar con nuestro litoral y con nuestro ecosistema, con el decretazo, la Ley del Suelo o la reforma urbanística que se han emprendido en Andalucía, que vienen a esquilmar todos esos recursos naturales que se quieren contrarrestar con algo tan simbólico y tan poco profundo como es el derribo de algo que debería haber sido derribado hace ya mucho tiempo".