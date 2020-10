Andalucía no contempla restringir la entrada y salida de la comunidad

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos (Cs) en esta comunidad, Juan Marín, ha calificado este domingo como "excesivo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantee un periodo de seis meses para el estado de alarma decretado ante la evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19 y ha descartado "en este momento" que la Junta pueda establecer restricciones a la entrada o salida de Andalucía en este nuevo escenario jurídico.

Marín se ha pronunciado de este modo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, apenas tres horas depués de la entrada en vigor del estado de la alarma con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto aprobado por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordianario.

El vicepresidente andaluz ha anunciado que este lunes a partir de las 18.00 horas se ha convocado una reunión del Comité Director de Alertas encabezada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el que se estudiará la posibilidad de adoptar nuevas medidas con la cobertura jurídica que ofrece la declaración del estado de alarma en el conjunto de España.

El estado de alarma aprobado por el Gobierno este domingo y que ya está en vigor implanta un confinamiento nocturno en toda España, menos en Canarias, entre las 23 horas y las 6.00, con un margen de una hora tanto por la noche como por la mañana, modulable por las comunidades autónomas. Además el decreto concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus comunidades, y les permite además confinar total o parcialmente sus territorios.

Tras destacar que el decreto de estado de alarma "da cobertura" a las decisiones ya adoptadas por la Junta para el confinamiento perimetral de Granada y su área metropolitana "sin necesidad de aval" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Marín ha considerado "muy aventurado hablar de un plazo tan largo" como seis meses para mantener la vigencia del estado de alarma "y sobre todo sin saber qué es lo que va a someter el señor Sánchez a la aprobación del Congreso de los Diputados ni cuándo lo va a hacer".

"En este momento el estado de alarma lo veo oportuno y necesario pero ahora lo que hace falta es también ir viendo la evolución de la situación sanitaria y que también el señor Sánchez y el Gobierno de la Nación plantee una solución o una alternativa que no sea de seis meses", ha añadido el vicepresidente andaluz, que ha recordado que ya en la primera oleada de la pandemia del Covid Sánchez "hizo algo similiar cuando quiso llevar la primera prórroga a un mes y Cs le hizo cambiar de opinión, y por eso finalmente se aprobaron prórrogas por 15 días".

En su opinión, "lo razonable es ir viendo cómo evoluciona la situación sanitaria y me parece excesivo o muy aventurado querer llevar esta situación hasta el próximo 9 de mayo", si bien ha querido dejar claro que expresa esta opinión aunque la posición que defenderá Cs en el Congreso la fijarán "mis compañeros cuando conozcan la propuesta que hace Sánchez".

Preguntado por la posibilidad de que Andalucía adopte nuevas medidas a partir de la declaración del estado de alarma, Marín ha defendido que se debe actuar "con prudencia, analizando cada día los datos con expertos" y para ello la Junta ha convocado este lunes a las 18 horas el Comité Director de Alertas presidido por Juanma Moreno para analizar "cuáles serán las medidas que se irán implementando con la nueva cobertura jurídica que nos da el Estado de Alarma".

A su juicio, "se ha convertido un problema sanitario en un problema jurídico y esto no se tenía que haber producido porque al final estamos abocados a esta situación de tanta confusión e incertidumbre que en nada beneficia a los ciudadanos".

En cualquier caso, Marín ha dejado claro que "en principio" la Junta no ha "restringido la entrada y salida" de Andalucía "y no es la previsión que tenemos" de cara a la reunión del Comité Director de Alertas.

"Lo importante es intentar mantener la normalidad dentro de la convivencia con este virus y todo el mundo tiene que ser consciente de las medidas higiénico-sanitarias, de distanciamiento social o de horarios que hay que respetar", ha añadido el vicepresidente de la Junta, que ha recordado que "en Andalucía no se ha decretado ningún estado de confinamiento ni de entrada ni de salida de la comunidad y no sabemos qué decidirán otras comunidades pero no es el caso de Andalucía en este momento".

En este sentido, Marín ha expuesto que "en Andalucía hemos planteado medidas de manera clara y nítida con restricciones en aquellas ciudades con una situación más complicada", entre las que ha citado Granada, Sevilla, Jaén y Córdoba, aunque ha querido dejar claro que "no tenemos servicios sanitarios saturados, pero sí puede provocarse una situación mucho más grave en las próximas semanas si ahora no se toman medidas".

"Hemos adoptado órdenes que se están haciendo públicas en boletines oficiales para que los ciudadanos estén perfectamente informados porque no en las ocho provincias andaluzas tenemos la misma situación", ha añadido el vicepresidente de la Junta, que ha apuntado que "la evolución del Covid nos tiene que hacer tomar decisiones a los responsables políticos que nos permitan también hacer compatible la actividad económica porque el Covid ya es un grave problema social y económico que se puede convertir en un drama para millones de familias en toda España".