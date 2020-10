Juanma Moreno: "No estamos confinados pero tenemos que limitar los movimientos y los riesgos lo máximo posible"

La Junta de Andalucía esperará hasta el miércoles para pronunciarse sobre el horario del toque de queda, con propuestas para retrasarlo una hora de sectores como el de la hostelería ya en el ambiente, o sobre la adopción de posibles restricciones de movilidad. "No estamos confinados, pero tenemos que limitar los movimientos y los riesgos lo máximo posible a lo largo de los próximos días", aseguró el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, durante una comparecencia celebrada este lunes tras su participación en la Conferencia de Presidentes.

"Todo es planteable, estamos abierto a cualquier decisión, pero necesitamos tener los datos de evolución de la pandemia de hoy lunes, mañana martes y del miércoles para tomar una decisión lo más certera posible; las decisiones siempre van a estar guiadas por el rigor del comité técnico-científico, por la necesidad de proteger a los andaluces para evitar sufrimientos y más muertes y por la necesidad de seguir un equilibrio teniendo en cuenta el impacto económico", dijo Juanma Moreno.

En opinión del presidente andaluz, "el comportamiento de cada uno de nosotros es fundamental para parar al virus". "No hay ley que pare al virus si no estamos dispuestos a acatarla", subrayó el presidente antes de repetir que "se están analizando todas las decisiones posible para mantener un fino equilibrio entre el control de la pandemia y el daño económico que está causando". "Si la evolución de la pandemia va a más, tomaremos medidas más drásticas y si no es tan grave, tomaremos otro tipo de medidas; el miércoles tendremos la secuencia de la semana y tendremos al comité científico para decirnos cuáles serán las medidas a tomar", expuso.

Aunque no concretó la postura de la Junta sobre el horario del toque de queda, Moreno sí se pronunció para solicitar una ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) durante todo el estado de alarma: "Si el estado de alerta se lleva al 9 de mayo, hasta esa fecha deben ampliarse también los ERTE, que se han revelado como una medida eficaz; esta amplición del erte se hace imprescindible en sectores como el ocio, la hostelería o el turismo, que ya están con el agua al cuello a causa de la pandemia", reiteró el presidente del Ejecutivo regional.

Moreno aseguró que el Gobierno andaluz ha asumido "con disciplina" las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con la declaración del estado de alarma que conlleva el toque de queda en todo el país: "A lo largo de toda la pandemia, el Gobierno andaluz ha sido muy leal con todas las administraciones y, en especial, con el Gobierno de España hasta cuando se daba una situación de discrepancia y no trataba igual a todas las comunidades autónomas".

Respecto a la posibilidad de establecer restricciones territoriales, Moreno expuso que dialogará con los presidentes de las comunidades autónomas limítrofes -Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia- para que se actúe con "la mayor coordinación posible".

El presidente andaluz explicó que ha dado instrucciones también "para que se constituya de nuevo el gabinete de crisis". "La situación es grave, mis pensamientos están siempre con las víctimas y los familiares; soy consciente de las dificultades que está generando el virus, es una situación inédita en la que se cometen errores y en el Gobierno andaluz no somos infalibles, pero sí somos incansables", señaló Moreno.