La Junta da la orden para habilitar nuevos espacios hospitalarios "como en la primera ola"

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, anunció que el plan de contigencia para los 3.000 ingresos hospitalarios en la región ya ha sido activado y, además, se ha "dado la orden" para habilitar "nuevos espacios hospitalarios" como se hizo en la primera ola del coronavirus. De este modo, Bendodo admitió la posibilidad de medicalizar hoteles y de poner en marcha instalaciones de refuerzo en caso de que se produzca un colapso hospitalario. Es más, el consejero admitió que la presión hospitalaria se ha agravado especialmente en Granada y recordó la existencia para toda la comunidad de planes como el que, su momento, llegó a habilitar un hospital en el polideportivo malagueño de Carranque.

Bendodo dijo que "es muy preocupante la cifra que eleva entre 120 y 150 a diario los ingresos hospitalarios en la comunidad" y "el único criterio que primará en las decisiones que se tomen este miércoles es el sanitario". "Serán los expertos quienes tengan la última palabra y el Gobierno lo asumirá como una decisión propia, los datos que manejamos son realmente preocupantes y vivimos en un momento de gravedad sanitaria", reiteró Bendodo.

Elías Bendodo aseguró que, al igual que se ha diseñado un plan específico en caso de que se lleguen a las 3.000 hospitalizaciones en toda la región -que ya ha sido activado- se está trabajando en un posible 'plan 4.500' por si la incidencia se disparara "en esta ola tan agresiva". "Hemos dado la instrucción para que se empiece a habilitar nuevos espacios como se hizo en la primera ola; Andalucía está preparada, el sistema sanitario andaluz es fuerte y las inversiones que se están haciendo hace que podamos afrontar esta evolución de la pandemia con rigurosidad y solvencia, algo que no hubiese sido posible con el sistema sanitario del anterior Gobierno andaluz", sentenció Bendodo.

El consejero recordó que, si la situación empeora, habrá que "tomar medidas más severas". "Al Gobierno andaluz no le va a temblar el pulso, va a seguir actuando con anticipación y, por eso, antes de que el presidente del Gobierno de España decretase el estado de alarma ya dijimos que no podíamos seguir la lentitud del ritmo que marcaba el Gobierno del país, por eso se decretó el cierre perimetral de Granada u otros cierres que se unían a los ya existentes en otras localidades", apostilló Bendodo.

A juicio del portavoz de la Junta de Andalucía, "no es el momento de ajustar cuentas, sino de adaptarnos a la situación". "No buscaremos esas batallas con el Gobierno, es el momento de seguir arrimando el hombro para salir cuanto antes de esta situación", añadió Bendodo.

En su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo aseveró que "en un momento de gravedad sanitaria, tenemos que responder con la máxima responsabilidad cada uno de nosotros".

"El estado de alarma, el toque de queda o cualquier restricción de movilidad van a servir para nada si no acatamos las normas, está en nuestras manos ya que se pueden dictar todas las normas pero si no hay responsabilidad ni acatamiento, no vale para nada; los gobiernos buscan minimizar la propagación del virus y ello depende más de los propios ciudadanos que de los gobiernos", recalcó el consejero.

Bendodo insistió en su llamada de atención a los jóvenes y les pidió "un seguimiento a pies juntillas de las normas que emanan del Gobierno andaluz". "Antes, ya acatamos todas las normas y conseguimos frenar la pandemia, ahora en esta ola agresiva no hay que buscar un resquicio para incumplir las normas, hay que redoblar el esfuerzo y dar un paso más", subrayó Bendodo.