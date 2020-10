Susana Díaz dice que la Junta "está llegando tarde a todas las decisiones"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, exigió ayer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, «certidumbre y seguridad» y que «no titubee ni se esconda» a la hora de tomar decisiones para evitar la propagación del Covid-19 en la región: «Hay que ser valiente y decir la verdad».

En una visita a Ronda, anterior al anuncio de Moreno sobre las nuevas medidas, Díaz indicó a los periodistas que estando ya a mitad de la semana y después de que se decretara el estado de alarma el pasado domingo «la gente no sabe lo que tiene que hacer y eso no es bueno». A su juicio, si se sabía desde la semana pasada, «porque lo pidió Moreno Bonilla, que Pedro Sánchez tenía que poner el estado de alarma, me imagino que lo habrá analizado y valorado».

«Las decisiones hay que asumirlas, hay que coger el toro por los cuernos, hay que ponerse al frente del liderazgo y decirle a la gente la situación en la que estamos y las medidas a tomar», dijo e insistió en que si algo es necesario, es esa seguridad.

Según Díaz, el presidente andaluz «no puede titubear ni esconderse. Que salga y nos diga la verdad, en qué situación estamos y los primeros que vamos a ayudar somos los socialistas. Si uno juega al despiste, a esconderse y no dar la cara lo que haga al final no va a valer», dijo.

En este punto, criticó que el Gobierno de Andalucía «está llegando tarde a todas las decisiones», negando esa anticipación de la que habla el Ejecutivo autonómico: «Hay que tomar las decisiones en el minuto uno, cuando llegas tarde el deterioro económico es incalculable».

Díaz indicó que el tejido económico pide esa seguridad y lamentó que haya hoteleros y hosteleros que hasta ayer por la noche no supieran qué iba a pasar durante el fin de semana y el puente de Todos los Santos y si iba a haber turismo o no.

«Hay que proteger la vida de las personas y a la vez que la gente siga trabajando pero no hay seguridad si no explican, si unos dicen una cosa y otros, otra. Los que esta semana se están jugando el puente no saben si tienen que comprar más o menos; si van a tener más o menos clientes», lamentó. incidiendo en que esta incertidumbre del Gobierno andaluz «ni siquiera hace un favor a la economía sino que genera una situación de desconcierto».

También criticó que la comunidad andaluza sea «la última en PCR en España y en número de rastreadores y que tenga los centros de salud colapsados y a los profesionales agotados».

Aludió a la denuncia de un sindicato sobre el número de enfermeros en la región: «Sí hay pero las bolsas llevan cerradas desde 2018. También hay médicos, pero necesitan contratos estables», denunció Díaz, quien exigió que los resultados de las PCR se den en un máximo de 12 horas «y no en 15 días».