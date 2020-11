«Juan Marín es quien tendrá que explicar el movimiento de Cassá»

¿Ha existido, en algún momento, en el PSOE la intención de arrebatarle al PP con una moción de censura la alcaldía de Málaga capital?

Es un instrumento legítimo pero, evidentemente, nosotros no lo hemos llevado a cabo. ¿Por qué? Porque sabíamos perfectamente que había una mayoría de derecha que decidió reproducir en Málaga la mayoría de derecha de Andalucía y otros lugares de España. En Málaga, nosotros tenemos presente y futuro y el PP solo tiene pasado. Dani Pérez es un candidato de presente y de futuro. Va a ser alcalde de Málaga. Si se le pregunta a los ciudadanos de Málaga, es algo que va a pasar de manera natural. Dani tiene ganas, ilusión, proyecto y futuro. Y el PP tiene el pasado de lo que ha hecho pero no tiene un proyecto capaz de ser puesto en marcha para los próximos años. Paco de la Torre está haciendo un esfuerzo grande, me imagino, para intentar pilotar el relevo. Pero si uno mira a los dos principales partidos de Málaga, ve en el PP pasado y en el PSOE futuro.

¿Cómo le aconsejaría a los portavoces socialistas en el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial, Daniel Pérez y José Bernal, que convivieran con la 'nueva normalidad' que ha introducido en esas instituciones el salto de Juan Cassá desde Ciudadanos al PP?

Que la gente concurra en una candidatura y después la abandone para favorecer otros intereses, no es uno de los comportamientos que me gustan dentro de la política. Eso no ayuda a prestigiar la política y a que los ciudadanos se sientan representados. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos con la gente y dar lo que se espera de nuestra identidad socialista, que ahora mismo es tan necesaria. Quien tendrá que explicar ese movimiento es Juan Marín. Tendrá que decir si estuvo de acuerdo o no con eso que, al final, perjudicó a su propia fuerza política.

¿En qué términos valora el trabajo que está haciendo José Luis Ruiz Espejo al frente del PSOE de Málaga?

Es un grandísimo socialista. Un magnífico gestor. Fue un grandísimo delegado del Gobierno andaluz. Lo dice todo el mundo porque es un hombre honrado, honesto y trabajador. Hoy en día, la gente le pide eso a los políticos. José Luis es un seguro. Lo pongas donde lo pongas, no falla. Esté donde esté, da la talla.

Sendos malagueños, Juanma Moreno y Elías Bendodo, acaparan buena parte del poder del PP andaluz ¿Merece el PSOE de Málaga tener a nivel regional un peso de mayor relieve en la estructura del partido?

Claro, Málaga siempre es una garantía y una seguridad. Respecto al Partido Popular, ha faltado el matiz de que son Juanma Moreno, Elías Bendodo y la ultraderecha porque no pueden tomar ninguna decisión sin el beneplácito de Abascal y de Vox. En el Gobierno andaluz no mandan dos malagueños, manda la ultraderecha. En el PP andaluz, sí. Por otro lado, yo tengo la suerte de tener a mi vera a compañeros de Málaga con mucha fortaleza intelectual, la honestidad que he mencionado antes y mucho recorrido en lo que necesita ahora mismo Andalucía. El grupo parlamentario tiene a gente con la trayectoria de Javier Carnero, con un paso por el Gobierno que reconoce el tejido empresarial. Gente con una solvencia como Beatriz Rubiño, que está haciendo un magnífico trabajo en materia educativa con una 'vuelta al cole' que ha sido muy complicada. Y un todoterrenos como Paco Conejo, que es capaz de echar muchas horas en la sede regional del PSOE y, al mismo tiempo, suscribir acuerdos como el de la FAMP, que fue muy importante; o pedir algo que es de justicia, que la RTVA ofrezca un servicio público y tenga pluralidad, cosa que no hay y se está viendo también la situación de sus trabajadores. Hay buenos mimbres en el PSOE de Málaga para hacer un buen cesto en el PSOE de Andalucía.