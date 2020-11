Susana Díaz critica las medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para frenar la pandemia

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha acusado a la líder del PSOE-A, Susana Díaz, de recurrir al "catastrofismo y de exagerar" la realidad sobre la pandemia, mientras la socialista le ha afeado que "no diga la verdad" a los andaluces y su "incapacidad" para gestionar la situación.

El enfrentamientos dialéctico se ha producido en la sesión de control del Parlamento andaluz, donde la socialista ha pedido explicaciones a Moreno por las actuaciones de la Junta tras la declaración de estado de alarma.

"Su gobierno no es capaz de controlar la pandemia y por eso los contagios desde que tienen el mando único ha subido un 600 % y la anticipación que vendían se ha quedado en nada. Sigue subiendo la curva y en nuestros hospitales hay más pacientes ingresados hoy que cuando el estado de alarma", ha denunciado Díaz.

Según la dirigente socialista, la comunidad está en la "peor semana" desde que se inició la pandemia porque la Junta "no ha tomado" medidas de verdad. "La realidad es que no se hacen más pruebas, no se abren los centros de salud y no se han contratado a más rastreadores o a más profesionales de la sanidad por gestión incompetente", ha censurado.

Juanma Moreno, durante su turno de réplica.

En la réplica el presidente ha criticado que Díaz haya vuelto a recurrir al tono empleado en el inicio del curso escolar, cuando "hablaba de una catástrofe generalizada y metía miedo" a padres y alumnos.

"Una actitud muy irresponsable, la misma que ahora con la pandemia. Es legitimo que critique al Gobierno, pero no ayuda a mejorar dibujar una escenario catastrofista como está haciendo", ha reprochado.

El presidente ha precisado que su gobierno está tomando decisiones "muy duras preservando" la salud de los andaluces y ha indicado que no descarta una nueva restricción de la movilidad el domingo si la evolución de los contagios no mejora.

"Tenemos 33 ingresos hospitalarios por covid por cada cien mil habitantes, siete puntos por debajo de la media española, y un 24 por ciento de camas ocupadas, cuatro puntos por debajo de a media nacional", ha detallado.

Moreno ha admitido que en Andalucía "estamos mal, como Aragón, La Rioja o Asturias", todas gobernadas por el PSOE, y que "no se trata de sacar pecho porque se trata de una desgracia nacional".

Ante esta situación - ha proseguido- lo que se espera de su partido es que "no haga ni demagogia ni política con una pandemia", por lo que le ha recomendado que sea "leal y no dañe" imagen de la comunidad.

"No es posible, señora Díaz, que nosotros lo hagamos todo mal y el Gobierno de España todo bien. Ganaría en credibilidad reconociera errores al Ejecutivo de Sánchez, que no ejerce el liderazgo en el país", ha aseverado.

En opinión de Díaz, una cosa es la lealtad y otra "amordazar" a la oposición y ha indicado que "no es de recibo no conocer la posición de la Junta durante toda la tarde de ayer, en la que tuvimos un debate parlamentario y luego usted lo dé a conocer por la noche por las redes sociales", ha lamentado.

Además, la socialista ha exigido: "Ya está bien de esconderse detrás del Gobierno de España, usted es el presidente. Digan la verdad, no den bandazos y no hagan más teatrillos. El grupo Socialista estará aquí si presenta medidas de verdad".