¿Cómo son las nuevas restricciones en Andalucía?

Se limita la actividad no esencial en toda Andalucía Salas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la prorrogación de las medidas adoptadas durante la semana pasada, que serán aplicadas del 10 al 23 de noviembre para contener la propagación de la Covid-19.

A través de un nuevo decreto publicado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se establece el cierre a las 18.00 horas de toda actividad o negocio no esencial a partir del 10 de noviembre, excepto en Granada, que se cierra durante todo el día. En cuanto al toque de queda, se amplía en toda la comunidad, empezando a las 22.00 hasta las 7.00 horas.

Los colegios e institutos permanecerán abiertos, aunque las clases de la Universidad serán telemáticas, salvo las prácticas y la actividad investigadora, que seguirán siendo presenciales.

Todos los municipios andaluces quedan cerrados perimetralmente a partir de la medianoche del lunes 9 al martes 10 de noviembre. Se restringe la entrada y salida de personas a menos que sea por una causa justificada. La movilidad entre provincias, Andalucía u otra comunidad estará autorizada exclusivamente para desplazamientos "necesarios o imprescindibles", sin estar permitidas estancias o paradas.

Estos desplazamientos se autorizarán por motivos como "la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios", "retorno al lugar de residencia habitual o familiar" o "el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales". También, se permitirán "desplazamientos de deportistas de categoría absoluta, de alto nivel o rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias", así como "el desarrollo de actividades cinegéticas vinculadas al control de la sobreabundancia de especies cinegéticas que puedan causar daños a los ecosistemas, en los ciclos productivos de la agricultura y ganadería y en la seguridad vial", entre otras muchas causas recogidas en los artículos dos, tres, cuatro y cinco del nuevo decreto.

Las reuniones no podrán ser de más de seis personas, tanto en espacios cerrados o al aire libre, a excepción de si son convivientes. En el caso de que se agrupen personas convivientes y no convivientes, el número máximo será también de seis personas. Esta limitación no afecta a las instalaciones y establecimientos abiertos al público que tengan un régimen aprobado por la autoridad sanitaria o "las actividades laborales, institucionales, educativas y universitarias ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable".

Valle del Guadalhorce y Málaga Capital son dos de los seis distritos que cuentan con restricciones más suaves que el resto, al estar en nivel tres de alerta sanitaria. Los otros cuatro son Poniente de Almería, Levante – Alto Almanzora, Campo de Gibraltar y Córdoba Norte.

Estas medidas se podrán "modular, flexibilizar y suspender" con el alcance y ámbito territorial que se determine "a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".