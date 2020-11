Juanma Moreno: "Las navidades de 2020 no serán como las de 2019"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que "desgraciadamente, las navidades de 2020 no serán como las de 2019". "Recuperar la movilidad entre las provincias y comarcas, visitar a las familias y tener unas navidades en las mejores condiciones posibles es nuestro objetivo pero no va a ser una Navidad como la del año pasado, van a ser unas navidades especiales, que nadie piense que habrá grandes concentraciones en eventos o cotillones", añadió Moreno tras la inauguración de las obras acometidas en el Hospital Materno Infantil.

El presidente reiteró que "no sabemos cómo se va a comportar el virus, hay todavía cuestiones que no sabemos de él, puede sorprendernos y que haya un repunte la próxima semana o la otra". "No creo que en cinco semanas el nivel de contagio baje tanto para abrir de manera amplia todas esas limitaciones", incidió.

Asimismo, Moreno reclamó "paciencia y responsabilidad" a los ciudadanos y recordó que "el 85 por ciento de los andaluces cumple con las normas". " Al 15 por ciento que no lo hace le ruego que las cumpla", recalcó.

El presidente repitió que "el principal objetivo es salvar vidas y bajar esa ascensión vertiginosa de la curva que hemos tenido en octubre". "Este domingo voy a convocar el comité de expertos, como es habitual en todas nuestras decisiones ellos siempre tienen la última palabra; mi responsabilidad es velar por la seguridad de los andaluces, aunque eso a veces decisiones impopulares y un desgaste para mi y nuestro propio Gobierno", señaló.

No obstante, Moreno celebró que "hemos controlado algo el virus y la curva está bajando". " Vamos por el buen camino pero no significa que hayamos doblegado la curva ni que podamos tener todavía ciertos repuntes", matizó a renglón seguido con prudencia.

El presidente regional abogó por "esperar a ver qué recomienda el comité de expertos". " Las cosas van razonablemente bien, se están reduciendo las hospitalizaciones y contagios pero todavía tenemos una carga considerable de presión hospitalaria", puntualizó.

El presidente andaluz insistió en que "mientras no tengamos un tratamiento o la ansiada vacuna, solo tenemos la opción de abrir o cerrar el grifo y ambas opciones tienen efectos negativos".

"En estos momentos, con Andalucía por encima de la media, lo razonable es que haya poca movilidad, puede verse alguna posibilidad de movilidad local, pero no parece razonable ahora mismo una movilidad amplia", apuntó cono en días pasados en relación a la posibilidad de ampliar las restricciones vigentes hasta después del puente de diciembre.

Moreno expuso que "la mejoría es leve y tenemos que tener paciencia"" Ir muy rápido nos puede suponer que dañemos la sanidad y la salud de los andaluces y, por tanto, la economía", agregó mientras pretendía hacer más visible su mensaje con una mención expresa al partido a partido de Simeone.

Eso sí, dejó claro que "desde el punto de vista de infraestructuras sanitarias, nos estamos preparando por si hubiera un repunte".