Aguirre llama "desleal" al Gobierno central "por filtrar" sus medidas para Navidad

A la Junta de Andalucía no le ha sentado nada bien que el Gobierno central haya hecho público su borrador con las medidas para regular en plena pandemia la celebración de la Navidad, de modo que para las reuniones familiares el Ejecutivo recomendaría un máximo de seis personas o ampliaría el límite de movilidad nocturna en Nochebuena y Nochevieja hasta la una de la madrugada. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, criticó que el Gobierno central lo "haya filtrado" con "deslealtad". "Tuvimos una reunión interterritorial en la que hubo una lluvia de ideas al respecto por parte de todas las regiones, es desleal que esto se sepa ya, en Andalucía estamos abordándolo de una forma singular y tenemos nuestras propias ideas pero no lo desvelaremos aún, no seremos desleales, solo hablaremos de ello donde hay que hacerlo y cuando ya se pueda", expresó el consejero de Salud.

Respecto al plan nacional de vacunación contra el Covid del Gobierno central, Aguirre también demostró en sus respuestas la falta de sintonía con el proyecto de Pedro Sánchez y recordó que "Andalucía ha puesto en marcha un grupo de trabajo para elaborar un plan estratégico para el programa de vacunación". "Compramos 25 millones de jeringas hace ya varios meses", enfatizó.

Sus argumentos están en línea con los del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien recordó unas horas antes que «países como Alemania han dicho que van a empezar la campaña de vacunación en diciembre y van a habilitar puestos de vacunación para los ciudadanos». «Y aquí, el presidente Sánchez ha dicho que va a sobrecargar más aún si cabe la atención primaria en los centros de salud», apuntó el consejero.



Llamamiento a la prudencia

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hizo -sin perder de vista la mejoría en la evolución de la pandemia, "un llamamiento a la prudencia".

"Ruego a los andaluces que sigan siendo responsables y solidarios que sigamos cumpliendo las medidas de prevención de 'las tres m' -mascarillas, metros y manos)- a las que añadimos la de la ventilación de los espacios, que es muy importante; esto debe ser un esfuerzo colectivo por el bien de todos", agregó.

Aguirre detalló que "la situación asistencial en los hospitales está en fase de inicio de estabilización, tras superar el pico máximo de esta segunda ola". "A esta circunstancia hay que sumar la Campaña de Alta Frecuentación Otoño Invierno 2020-21 y, por tanto, no podemos bajar la guardia", dijo en relación a las consecuencias que suele implicar la bajada de temperaturas y la llegada del invierno.