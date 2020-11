Abengoa negocia su traslado a la comunidad valenciana

La Junta de Andalucía ha asegurado que los 20 millones de euros que Abengoa le reclama suponen algo más de un 3% del montante total de la operación financiera que necesita la empresa, por lo que no ve "razonable" que la imposibilidad legal de obtener dicha cantidad "sea motivo para irse" de la comunidad.

Según han indicado a Efe fuentes de la Junta, esos 20 millones no se pueden dar, no por falta de voluntad política, sino porque "no existe hasta el momento ningún informe favorable de los servicios jurídicos a dicha operación".

Han señalado que las "nefastas" experiencias de gobiernos anteriores, algunas ya juzgadas y otras judicializadas, como la de Isofotón o el "caso Avales", por ayudas "sui generis" a empresas de dudosa viabilidad, hacen extremar la "cautela" de los servicios jurídicos a la hora de dar el visto bueno a una operación de esta naturaleza.

A esto hay que sumar la inestabilidad interna en la propia empresa, que hace unos días vivió un cambio de presidente, han añadido las fuentes.

"La Junta de Andalucía no le va a dar un solo euro de los andaluces a ninguna empresa si no cuenta con todos los informes jurídicos favorables", han zanjado desde el Gobierno regional.

La generalitat valenciana está negociando con la multinacional Abengoa para que traslade su sede desde Andalucía a la comunidad valenciana, según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno valenciano.

Paralelamente, Abengoa celebró la semana pasada una Junta General Extraordinaria a petición de los accionistas minoritarios agrupados en la asociación AbengoaShares en la que se aprobó el cese del consejo de administración presidido por Gonzalo Urquijo, que ha quedado vacante de forma temporal hasta la próxima junta general, convocada para su celebración el 21 ó 22 de diciembre.

Esa plataforma de accionistas minoritarios que controla más del 3% del accionariado de Abengoa tiene previsto proponer a esa junta general de diciembre el nombramiento de tres consejeros alternativos a los propuestos por la dirección de la compañía.

Frente a los siete iniciales que ofreció, AbengoaShares sacó de la relación de futuribles consejeros de Abengoa al exvicepresidente ejecutivo de Coca-Cola y ex diputado de Ciudadanos (Cs) en el Congreso Marcos de Quinto con el argumento de "ganar la Junta General Extraordinaria de Accionistas" de diciembre y entonces convocar una nueva reunión de este órgano con los siete miembros originales de su propuesta, incluido este último.

La nueva propuesta de los accionistas minoritarios queda reducida a tres nombres de consejeros, los de Margarita Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo. Además de estos, Ignacio Trillo Garrigues figura propuesto como secretario del consejo.