"Estamos en manos de los separatistas, Sánchez o Iglesias ya no mandan"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), le dio un toque de atención al Gobierno central con vistas al reparto entre las comunidades autónomas de los fondos europeos Next Generation: "Esperemos no tener que llamar a la puerta de Rufián u Otegi para que le aprueben proyectos a Andalucía, estamos en manos de los separatistas y Pedro Sánchez o Pablo Iglesias ya no mandan nada en este país", aseveró Marín.

Durante la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el vicepresidente andaluz explicó que la región ya dispone "de un Banco de Proyectos aportados por todas las consejerías, y que hoy suma 180 propuestas por valor de 28.000 millones de euros". "Es una cifra provisional, tenemos hasta el 14 de diciembre para recibir iniciativas", matizó el vicepresidente.

No obstante, Marín profundizó en esos datos y dijo que "en estos momentos ya tenemos validados 40 proyectos por un importe de 7.000 millones de euros". "Sobre el total de los proyectos presentados puedo detallar que el 65% son de transición ecológica y el 30% son de transformación digital", subrayó.

El vicepresidente puntualizó que "el 29 de diciembre todos los proyectos validados se llevarán al Consejo de Gobierno para su posterior remisión al Ejecutivo central, que será quien decida cuáles se llevarán a cabo y cuánto dinero corresponderá a Andalucía".

"Seremos inflexibles para que a Andalucía lleguen los recursos que le corresponden, son absolutamente necesarios para la recuperación, queremos que se respeten los parámetros establecidos por la Unión Europea: renta, población y paro", agregó Marín.