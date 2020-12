Juan Marín: "Nunca tuve la confianza de que Cs condicionara los presupuestos nacionales"

Aunque en el mismo desayuno informativo Albert Rivera no quiso hablar sobre la gestión de Inés Arrimadas y sobre la negociación de los presupuestos nacionales, el líder regional naranja, Juan Marín, insistió en que "Sánchez e Iglesias tenían la hoja de ruta marcada y era imposible" el apoyo de Cs. "Nunca tuve la confianza de que Cs pudiera condicionar esos presupuestos", llegó a decir Marín.

Inicialmente, Rivera abordó el tema pero, eso sí, sobre la gestión de Inés Arrimadas y sobre su negociación de los presupuestos nacionales prefirió no hablar después de que se "malinterpretaran" sus palabras en otro foro: "Las decisiones orgánicas de Cs las toma la ejecutiva nacional de la que Juan Marín forma parte", subrayó antes de asegurar que "el problemas de los presupuestos no solo es que lo apoyen Otegi y Rufián, sino que el contenido lo ha redactado Pablo Iglesias". "No comparto los presupuestos nacionales ni en los acompañantes ni en el fondo de las políticas que aplican", enfatizó.

Fue en este punto cuando Marín completó la frase y hasta fue un poco más allá que en los días anteriores: "Iglesias y Sánchez tenían su hoja de ruta marcada, yo no tenía ninguna duda de que iban a llegar a un acuerdo con Bildu, Esquerra, el PNV y el resto de fuerzas políticos, es cierto que en nuestro adn naranja está sentarnos para mejorar las cosas, pero era imposible. Nunca tuve la confianza de que Cs pudiera condicionar esos presupuestos, como decía Albert hace mucho tiempo -incluso en su libro último- estos señores tenían la hoja de ruta marcada desde mucho antes".

A juicio de Marín, "en este caso, el Gobierno ha traspasado líneas rojas a las que no se deben llegar". "Aquí hemos firmado acuerdos con Vox y los hemos cumplidos pero no hemos cruzado las líneas rojas de nuestros principios. Aquí en Andalucía aprobamos tres presupuestos con el PSOE, que sumaba con Podemos y podía haber gonernado con ellos, pero nos sentamos y los convencimos, y los hicimos juntos a pesar de todo y hasta que nos engañaron porque les interesa más gobernar otros cuatro años que mejorar la vida de la gente", sentenció el vicepresidente de la Junta.