Rivera y Marín coinciden en que "lo importante es el modelo de Gobierno, no las encuestas"

El desayuno informativo entre Albert Rivera y Juan Marín se convirtió en una defensa a ultranza de la gestión del Gobierno andaluz del cambio, con claros guiños a la posibilidad de que la fórmula PP y Cs también se materialice en una confluencia electoral en la región. Tanto el fundador ya apartado de Cs como el líder regional y vicepresidente de la Junta coincidieron en que "lo importante es el modelo de Gobierno y no las encuestas".

En relación al apoyo de Vox en Andalucía y lo que le resta a Cs en los sondeos regionales, Rivera tomó la palabra y dijo que "lo importante es la estabilidad, ya decidirán los ciudadanos si votan a un partido liberal o a otro conservador". "Una de las ventajas que tiene dimitir es que no tienes que tener una opinión orgánica de todo, aunque a Cs siempre le deseo lo mejor. Si ahí fuera preguntas, estoy convencido de que el 80% de los ciudadanos no sabe cuántos escaños tiene el PP y cuántos Cs, lo importante es que apuesta por un nuevo modelo", manifestó.

Se refería a un modelo como el andaluz que, para Rivera, es una referencia como modelo socieconómico frente al "modelo intervencionista de Iglesias, Sánchez y la banda". "Yo no suy un súbdito de un Estado que me da y me quita lo que ellos quieren, que me dice lo que tengo que hacer y si debo llevar a mis hijos a la concertada o a la pública", subrayó el ahora presidente del bufete Martínez Echevarría.

Respecto a las encuentas que dicen que Cs no rentabilizaría en las urnas su papel en el Gobierno andaluz, Juan Marín dijo que "hoy estamos en la misma situación que en diciembre de 2018, Cs tenía un 11 o 12 por ciento de intención de voto y los sondeos nos daban 15 escaños, luego fueron más y, más allá de eso, tenemos que pensar que ese Gobierno ha generado la suficiente confianza para que sigamos gobernando Andalucía". "Y lo vamos a hacer, lo que más valoro en este momento es que hay una consolidación de un nuevo modelo 37 años después y que los ciudadanos hacen una valoración muy positiva de esa gestión y de los miembros de ese Gobierno andaluz, dos años después es muy positivo que los andaluces sigan pensando que este era el camino a seguir", recalcó el vicepresidente de la Junta.