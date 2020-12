¿Cuándo anunciará la Junta su plan para Navidad en Andalucía?

Quedan apenas dos semanas para la Nochebuena más atípica. Y no digamos Nochevieja. Hace un par de semanas, el Ministerio de Sanidad anunciaba sus medidas de cara a las fiestas navideñas en nuestro país, que incluían la ampliación de seis a diez en el número de personas permitidas en las reuniones familiares, la prolongación del toque de queda hasta la una y media de la madrugada y el cierre perimetral de las comunidades autónomas, con la salvedad de aquellos que se trasladen a la residencia habitual de familiares o allegados (con la ambigüedad suscitada del término 'allegado' que ni el propio ministro Illa supo definir con claridad). Además, insta a los gobiernos autonómicos a prohibir cabalgatas y otro tipo de celebraciones multitudinarias propias de estas fiestas.



Entonces, ¿cómo serán las fiestas navideñas en Andalucía? Esa pregunta tendrá su respuesta este jueves, con una nueva reunión del comité de expertos de la Junta de Andalucía, una vez pasado el puente de diciembre y cumplido el nuevo periodo de prórroga de las medidas restrictivas contra el coronavirus que el Ejecutivo andaluz prolongaba el pasado 22 de noviembre para reducir el número de contagios y de ingresos hospitalarios en la región. Juanma Moreno anunciará pues, este jueves 10 de diciembre, qué medidas se prorrogan o se suavizan (así lo hace pensar la tasa de incidencia del virus en todas las provincias) las próximas semanas, además de definir el plan de Navidad en Andalucía e intentar acabar con las dudas que generó el término 'allegado' en palabras del ministro Salvador Illa. A las puertas del puente, el propio presidente de la Junta manifestaba que se trata de un término "excesivamente ambiguo".



"Esa ambigüedad creo que no está bien definida y deja un vacío que limita la posibilidad del control a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y puede ser "un posible coladero con consecuencias imprevisibles en la extensión de la pandemia, especialmente en las semanas venideras", según apuntaba Juanma Moreno, que anunciaba que se le ha encargado "un informe" al comité de expertos para concretar el número de grupos familiares que se podrían juntar en una misma reunión, para analizar "qué posibilidades" hay en función de "estudios" que se han llevado a cabo en Estados Unidos tras la celebración del día de Acción de Gracias, y en otros países de Europa. "Vamos a ver qué estudios nos traen y, en función de eso, tomaremos una decisión" que, en todo caso, "será con mucha cabeza", según advertía Moreno.



Los datos de incidencia del virus previos al puente también hacían pensar en una posible relajación de los horarios de la hostelería y otros servicios no esenciales, que actualmente tienen que echar la persiana a las seis de la tarde, la excepción añadida a finales de noviembre de jugueterías y librerías (hasta las ocho) y de los servicios a domicilio y recogida de pedidos de la hostelería.





Después de meses tan duros, a todos nos gustaría recuperar la normalidad cuanto antes y dejar atrás la pandemia. Ese momento llegará, pero todavía queda. #Andalucía avanza con equilibrio y seguirá los consejos de los expertos para ganar terreno al virus con la máxima seguridad. pic.twitter.com/PyU51y06Mt — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 8, 2020

"Todavía queda"

Juanma Moreno resaltaba este martes que, ya que la normalidad "llegará, pero todavía queda". "Después de meses tan duros, a todos nos gustaría recuperar la normalidad cuanto antes y dejar atrás la pandemia. Ese momento llegará, pero todavía queda", señalaba Moreno en un tuit, tras conocerse los datos del penúltimo día del puente de la Constitución y la Inmaculada en nuestra región. "Andalucía avanza con equilibrio y seguirá los consejos de los expertos para ganar terreno al virus con la máxima seguridad", aseguraba. Este jueves es el día en que conoceremos qué decisiones se adoptan.