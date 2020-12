La vacuna será suministrada por 49 centros de salud y 37 hospitales andaluces

El portavoz de la Junta le pide al Gobierno de España que "no juegue con la vacuna" y envíe a la región el 20% de las dosis del país, "que son las que corresponden por población



El Gobierno andaluz ya ha desvelado algunos datos en relación a la aplicación del remedio contra el coronavirus, una vez que la cuenta atrás para su llegada ya ha sido activada y el 27 de diciembre se pondrá la primera vacuna en Andalucía, "que está totalmente preparada para recibirla". Según explicó el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, "la vacuna se sumistrará a diario durante las jornadas laborables a 49 centros de atención primaria y 37 hospitales".

Un total de 178 equipos de vacunación y 526 enfermeros han sido seleccionados para comenzar a administrarla. Todos ellos cuentan con experiencia en la vacunación y formación específica para el manejo de la vacunta contra el Covid-19. Entre ellos, habrá 73 equipos móviles que desplazarán a las residencias de mayores. "En menos de dos semanas, queremos tener a todos los internos y trabajadores de las residencias de mayores ya vacunados; empezaremos por ellos, el personal sanitario y los grandes dependientes y luego se extenderá al resto de la población", señaló Bendodo.

Así, trás el acuerdo con Bidafarma, la comunidad dispondrá de dos sedes centrales de almacenamiento en Sevilla y Granada en las que se conservará a 80 grados bajo cero la vacuna y será distribuida a Andalucía oriental y Andalucía occidental.

El consejero de la Presidencia también lanzó un recado al Gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos al recordar que "la extensión de la vacuna dependerá, en gran medida, de las dosis que lleguen a la región". "El reparto tiene que ser por población, no hay otro criterio que garantice un reparto justo y con la vacuna para acabar con la pandemia no vamos a permitir ningún regate; el Gobierno de España ya ha discriminado estos dos años a Andalucía y con nuestro dinero puede jugar el Gobierno pero con la vacuna no, es necesario que el 20% de las vacunas de España llegan a Andalucía", sentenció Bendodo.

Erl consejero expuso que "la previsión es que el domingo 27 se suministren las vacunas ya a los pacientes". "Pero no va a depender de nosotros sino de cuando lleguen las vacunas, de si el Gobierno las manda en tiempo y forma", matizó.

Asimismo, el portavoz de la Junta les transmitió a los ciudadanos, una vez más, que "en estos días de encuentros familiares hay que hacer el último esfuerzo y limitar la exposición ante el virus, porque estamos tocando con las yemas de los dedos el final y la meta de la carrera contra el coronavirus". "Por fin tenemos un horizonte de esperanza y certidumbre; el día 25 comenzará la distribución de la vacuna dentro de la Unión Europea y el 26 llegará a España, por lo que el domingo 27 estaremos vacunando", insistió el consejero malagueño.

Ahora bien, Bendodo insistió en que "la vacuna no puede ser sinónimo de relajación, pues hoy han fallecido 40 andaluces y ha vuelto a caer un avión sobre nuestra tierra". En este punto, el consejero celebró que pese a ello Andalucía sea la región española con una menor incidencia del virus, pues se ha pasado desde 660 casos por cada 100.000 habitantes a solo 137. No obstante, avisó de que "se endurecerán las restricciones durante la Navidad si la evolución de la pandemia vuelve a empeorar".