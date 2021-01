La Junta de Andalucía ampliará desde las 0.00 horas de este miércoles 27 de enero el cierre perimetral a 489 municipios de la comunidad con una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, entre ellos Sevilla, la última ciudad de más de 100.000 habitantes que faltaba por estar en esta situación, según los datos actualizados este jueves por la Consejería de Salud consultados por Europa Press.

Para 265 de esos 489 municipios, la Junta dictará además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El cierre perimetral afecta actualmente a 396 municipios de Andalucía y la prohibición de toda actividad no esencial a otros 185, pero la evolución de la pandemia durante las últimas tres jornadas ha sumado otros 93 municipios con tasa superior a 500 y 80 con tasa superior al millar.

Andalucía en su conjunto ha aumentado su tasa de incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 911,4, cifra que es 115,5 puntos superior a los 795,9 del viernes y 285,5 puntos más que hace una semana (625,9).

Por provincias, Almería está a la cabeza con 1.203,2. Detrás se sitúan Huelva con 1.064,5, Málaga con 999,3, Cádiz con 952,1, Córdoba con 901,4, Granada con 887,4, Jaén con 873,6 y Sevilla con 690,8.

La mayor tasa por cada 100.000 habitantes en 14 días entre las capitales andaluzas la sigue registrando Almería, con 1.020,5, seguida de Málaga con 945,6, Granada con 881,9, Huelva con 871,5, Jaén con 831,9, Córdoba con 816,4, y Sevilla, con 606,5.

De los otros cuatro municipios andaluces de más de 100.000 habitantes, dos superan el límite de 500 casos marcado por la Junta para decretar el cierre perimetral: Dos Hermanas (Sevilla) con una tasa de 948,7 y Algeciras (Cádiz) con una tasa de 703,5, mientras que los otros dos superan la barrera de 1.000 casos para no tener actividad esencial: Jerez de la Frontera (Cádiz) con una tasa de 1.105,1 y Marbella con una tasa de 1.180.

Granada, a la cabeza

Según datos de la Consejería de Salud consultados por Europa Press, la provincia con mayor número de municipios afectados por el cierre perimetral es Granada, que suma 19 nuevos desde el jueves con una tasa superior a 500 (Almuñécar, Motril, Benalúa, Benamaurel, Caniles, Huénejar, Huéscar, Lanteira, Puebla de Don Fadrique, Valle del Zalabí, Atarfe, Cájar, Cíjuela, Domingo Pérez de Granada, Huétor Tájar, Lecrín, Víznar, Zafarraya y Zagra) y dos que superan la tasa de 1.000 sin haber pasado antes un tiempo superando los 500 (Válor y Escúzar).

Además, del grupo de localidades que tenían cierre perimetral pasan a cerrar establecimientos no esenciales Bubión, Capileira, Polopos, Pórtugos, La Taha, Turón, Baza, Alquife, Cúllar, Gorafe, Benalúa de las Villas, Compotéjar, Deifontes, Fuente Vaqueros, Huétor Vega, Íllora, Iznalloz, Láchar, Moclín, Ogíjares, Padul, Pulianas y La Zubia, un total de 23.

Así pues, Granada acumula 110 municipios con cierre perimetral y 65 de ellos además sin actividades no esenciales abiertas.

A continuación figura Málaga, que registra 65 municipios con tasa por encima de 500 tras añadirse once desde el jueves, que son Almáchar, Árchez, Riogordo, Torrox, Casares, Ojén, Antequera, Totalán, Pizarra, Yunquera y Montejaque. Los nuevos con tasa por encima de 1.000 son siete: Casabermeja, Estepona, Marbella, Villanueva del Rosario, Tolox, Alhaurín de la Torre y Benarrabá. Así pues, son 68 los que cuentan con cierre perimetral y 34 con suspensión de la actividad no esencial.

Detrás va Jaén con 64 municipios afectados, siete más (Aldeaquemada, Arquillos, Jimena, Mancha Real, Martos, Peal de Becerro y Torredonjimeno) con una tasa por encima de 500 casos. Además, de los pueblos que ya estaban cerrados seis pasan a superar los 1.000 casos (Villanueva del Arzobispo, Torreperogil, Santo Tomé, Huelma, Jamilena y Valdepeñas de Jaén). Así pues, son 64 las localidades cerradas y 33 sin actividad no esencial.

Almería está con 62 municipios con restricciones a partir del miércoles, seis más desde el sábado. La provincia tenía entonces 34 municipios con su actividad no esencial suspendida. Ahora se suman otros diez, que son la capital, Abla, Gérgal, Armuña del Almanzora, Bacares, Macael, Serón, Turre, Balanegra y Laujar de Andarax --Abla y Bacares entran por primera vez en los márgenes de aplicación de medidas--. Además, cuatro pasarán a estar cerrados perimetralmente, que son Bentarique, Tíjola, Zurgena y Vícar. En total, 62 están con cierre perimetral y 44 sin actividad no esencial57 a 64 7

Por su parte, Sevilla alcanzará este lunes la cifra de 57 localidades con restricciones, 17 nuevos en relación al jueves: Sevilla capital, Tomares, Almadén de la Plata, Gelves, Gines, Isla Mayor, La Puebla del Río, Herrera, Gerena, Pedrera, Villanueva de San Juan, Mairena del Alcor, El Ronquillo, Estepa, El Saucejo, Arahal y Cantillana. Estos cinco últimos lo hacen superando los 1.000 casos sin haber estado un tiempo antes entre los mil y los 500; el resto, superando por vez primera los 500. Así pues, serán 57 los municipios con cierre perimetral y 21 de ellos sin actividad esencial además.

Córdoba acumulará 54 municipios con cierre perimetral, 15 más que son Castro Del Río, Montemayor, Montilla, Palenciana, La Carlota, Doña Mencia, Villaharta, Zuheros, Guadalcazar, Villafranca, Posadas, Almedinilla, La Victoria, San Sebastián de Pedroche y Torrecampo, estos dos últimos superando los 1.000 casos. Además, superan los 1.000 casos viniendo de superar ya los 500 Palma Del Río, La Guijarrosa, Moriles, Fernán Núñez, Fuente Obejuna, Encinas Reales, Obejo y Alcaracejos. Así pues, La provincia tendrá 54 con cierre perimetral y 29 de ellos sin actividad no esencial.

Detrás va Huelva con 40 municipios afectados por restricciones, diez más. En el primer caso se suman siete nuevas localidades en relación al jueves con tasa por encima de 1.000, que son Aracena, San Bartolomé, Villarrasa, Aljaraque, Cartaya, Punta Umbría y Beas, mientras que otras nueve superan los 500 por vez primera (Nerva, Bollullos Par del Condado, Escacena del Campo, Manzanilla, Moguer, Rociana del Condado, Cabezas Rubias, Higuera de la Sierra y Villablanca), con lo que desde el sábado serán 40 los municipios onubenses cerrados y 20 de ellos además sin actividad no esencial.

Finalmente, Cádiz con 35 localidades afectadas ha incorporado desde el sábado cuatro nuevos municipios con tasa superior a 500 (Alcalá de los Gazules, Benocaz, Medina Sidonia y Bornos), mientras que otros ocho ya con cierre perimetral (Chipiona, Rota, Vejer, Jerez, Arcos, Prado del Rey, Setenil y Villamartín) superan la tasa del millar de positivos y Algar también llega a superar los 1.000, cuando el sábado aún no superaba los 500. En total desde el sábado la provincia de Cádiz tendrá 35 municipios con cierre perimetral y 17 de ellos con suspensión de toda actividad no esencial.

Los comités provinciales de la Junta de Andalucía evalúan y comunican cada lunes y jueves la actualización de los municipios que superan la tasa de 500 y 1.000 casos para la aplicación de las medidas restrictivas con una vigencia de 14 días que entran en vigor a las 0.00 horas de cada miércoles y sábado, respectivamente.

Así, si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron; mientras que si pasa de más 500 a más de 1.000 casos sí se endurecen las medidas aunque no hayan pasado esas dos semanas, comenzando a contar de nuevo ese plazo de 14 días.