La Junta de Andalucía insistió ayer en que la evolución de la pandemia obliga a las restricciones que contemplan el cese de la actividad no esencial y advirtió de que la incidencia del virus en la región «está peor que nunca». Su portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, recordó para justificarlo que «nunca habíamos llegado a 106 muertos en un solo día». «Esto está peor que nunca y, por eso, ahora la prioridad es salvar vidas, aunque entiendo la preocupación de los sectores que se ven afectados por el cese de la actividad no esencial en municipios como Málaga capital», apuntó el consejero.

Igualmente, Bendodo subrayó que los 4.980 ingresos hospitalarios por Covid existentes en la actualidad en la región constituyen «la mayor cifra desde la pandemia». Bendodo calificó la situación de «muy preocupante» y se preguntó «cuántos muertes tiene que haber para que el Gobierno de España nos permita tomar determinadas decisiones a las comunidades autónomas». «El Gobierno de España debe ofrecernos soluciones legales para salvar vidas», recalcó el portavoz de la Junta.

En este punto, el consejero apuntó que «el Gobierno andaluz tiene todos los sentidos centrados en vencer al virus». «Uno de los mejores ejemplos es el Hospital de Emergencias Covid-19 en el antiguo Hospital Militar de Sevilla, que ha abierto tras muchos años cerrado», agregó.

El Gobierno andaluz también le reclamó al Gobierno de España el envío semanal de 350.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus, lo que constituye hasta cuatro veces más de las 85.000 que ha recibido esta semana.

Así lo expresó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, durante la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno: «Le pedimos que nos mande más vacunas al Gobierno de España y que batalle por ellas en Europa, no podemos volver a parar la vacunación porque no recibimos las dosis suficientes, así no vamos a llegar al verano con los objetivos de vacunación que nos habíamos marcado, necesitamos 350.000 vacunas a la semana y no las 85.000 que nos han llegado esta semana», resaltó.

A juicio del portavoz de la Junta, «el horizonte sanitario y económico lo marca la vacuna y, al ritmo que recibimos vacunas, no lograremos el 70% de inmunización en verano».

Al mismo tiempo, el consejero andaluz de la Presidencia reiteró que el plan de vacunación se lleva a cabo en esta comunidad autónoma sin irregularidades: «Ningún alto cargo se ha vacunado en Andalucía, basta ya de bulos».

Asimismo, Bendodo le exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que le preste una ayuda real a los emprendedores y a sectores tan perjudicados por la crisis sanitaria como la hostelería: «Hay muchos emprendedores, autónomos, hosteleros, pequeños comercios que lo están pasando muy mal; vuelvo a pedir al Gobierno central que si no da ayudas directas a estos sectores, que baje los impuestos, que les baje el IVA al 4 por ciento».

En opinión de Elías Bendodo, «el Gobierno de España no puede ser el único Gobierno de Europa que no ayude a los afectados, como lo están haciendo Alemania, Reino Unido o Austria». «Los hosteleros tienen toda la razón en sus reclamaciones judiciales contra el Gobierno central y desde Andalucía les vamos a seguir apoyando», apostilló el consejero andaluz de la Presidencia.

Pese a las reivindicaciones y quejas reiteradas por hosteleros y comerciantes en las últimas horas, el Gobierno andaluz dejó claro ayer que combatir la pandemia es la prioridad y que no contempla la posibilidad de reducir por debajo de los 14 días el periodo fijado para el cumplimiento de los cierres perimetrales y el cese de la actividad no esencial, en aquellos términos municipales que excedan las tasas establecidas de incidencia del virus.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, sostuvo que «aquí de lo que se trata es de salvar vidas». «No tenemos ninguna intención de cerrar restaurantes ni comercios, sino todo lo contrario, porque este Gobierno, que es liberal, apuesta por la actividad económica al cien por cien, pero ahora mismo lo que nos estamos jugando son vidas y la salud de las personas», aseveró Bendodo.

Aunque reiteró que entiende «la situación de los hosteleros y del sector del comercio», el consejero le pidió a los afectados «hacer ese esfuerzo de los 14 días para conseguir bajar el ritmo de contagios y en los meses de primavera se pueda volver a la mayor normalidad posible».

En línea con su discurso de los últimos meses, Bendodo consideró que «la única forma de luchar contra la pandemia es parar la movilidad y los contactos». «La obligación de este Gobierno es intentar compaginar la salud de las personas de modo que en la actividad económica no suponga una crisis total», agregó el consejero.

Negociaciones para un nuevo plan de reactivación

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, puntualizó que «el Gobierno andaluz ha puesto encima de la mesa 667 millones de euros» en ayudas a sectores afectados por la pandemia y adelantó que se está trabajando con sindicatos y patronal «para poner en marcha un nuevo plan de reactivación económica». «Le pedimos al Gobierno central que se sume», añadió con un claro mensaje Bendodo.