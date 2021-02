La Junta de Andalucía amplió desde las 000 horas de ayer sábado, 6 de febrero, el cierre perimetral a 551 municipios de la comunidad con una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últim.os 14 días, incluidas las ocho capitales de provincia.

Para 283 de esos 551 municipios, la Junta dicta además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos de Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estas medidas se mantendrán vigentes durante un periodo de 14 días desde que se hayan decretado en cada municipios. Los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se reunieron el pasado jueves, presididos por los delegados territoriales de Salud y Familias, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación.

Según la información difundida ayer por la Junta, la provincia con mayor número de municipios afectados con restricciones es Granada, con 114, de los que 63 tendrán cerrada la actividad no esencial. Por su parte, Sevilla alcanza la cifra de 79 municipios con restricciones al superar la tasa de 500.

A continuación figura Málaga, que registra 72 municipios con tasa por encima de 500 -al abandonar este grupo Humilladero, Archidona, La Viñuela y Comares y sumarse Arenas y Cuevas del Becerro-, mientras que 33 de ellos suman además el cierre de hostelería y comercio al superar la tasa de 1.000 -después de que Mollina, Cútar, Cañete la Real, Alfarnatejo, Moclinejo, Alhaurín el Grande, Igualeja y Álora hayan abandonado este grupo, pero se hayan incorporado Canillas de Albaida y Villanueva de Tapia-. Detrás va Jaén con 71 municipios afectados y 21 con la actividad no esencial cerrada.

Le sigue Córdoba con 63 municipios con cierre perimetral, entre ellos, 28 también tendrán la actividad no esencial suspendida. Almería contará con la cifra de 63 municipios con restricciones, de ellas 47 47 sin actividad no esencial. Huelva presenta un total de 26 municipios con cierre perimetral y Cádiz desde ayer tiene 41 de sus 45 localidades afectadas por estas medidas, 10 de ellas con cierre y 31 sin actividad no esencial.