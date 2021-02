"La regeneración institucional y transformar las instituciones para que sean incompatibles con la corrupción es uno de los 'leitmotiv' de la acción política de Ciudadanos", ha asegurado el coordinador del partido en Málaga y diputado en el Congreso, Guillermo Díaz, tras la aprobación esta mañana del anteproyecto de Ley contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía por parte del Gobierno andaluz.

Díaz ha precisado que si bien "Ciudadanos y la corrupción no conviven en un gobierno", era preciso aprobar este anteproyecto en Andalucía porque "se hace más estable si lo dice la ley", una ley que según ha detallado "no solo combate la corrupción, sino que también protege a los que denuncian para que no puedan ser perseguidos ni coaccionados".

El dirigente naranja se ha preguntado sobre las consecuencias que ha tenido la corrupción de las últimas décadas en Andalucía, el "verdadero coste" de estas prácticas corruptas más allá del coste económico. "No sólo los centenares de millones que fueron desviados de su destino, sino también cuántos empleos dejaron de crearse y cuántas oportunidades dejaron de ofrecerse", ha asegurado Díaz.