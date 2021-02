El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno advirtió ayer de que la recuperación económica depende «casi definitivamente» del nivel de vacunación que se alcance y de «lo rápido» que se pueda hacer.

Explicó en el Parlamento, en respuesta a Ciudadanos, que se está trabajando en un mapa de grandes instalaciones para vacunar «al mayor número posible» de ciudadanos si a Andalucía llegaran envíos masivos de vacunas, tal y como están reclamando al Gobierno central.

Además, expuso la propuesta del Gobierno andaluz para adelantar la vacuna de AstraZeneca a colectivos como los policías, los taxistas, los bomberos o los docentes, entre otros.

Moreno pidió al Gobierno central que «acelere los trámites» para la llegada de vacunas a la comunidad, cuyo ritmo calificó como «clarísimamente insuficiente para los objetivos marcados» de alcanzar el 70 % de inmunidad de cara al verano.

«Necesitamos que lleguen más vacunas del Gobierno central, que es quien las distribuye», dijo durante la sesión de control en el Parlamento andaluz, en la que recordó que para la próxima semana está prevista la llegada de 193.000 dosis cuando se deberían recibir 350.000.

Así, lamentó que haya habido equipos de vacunación «de brazos cruzados» durante días ante la ausencia de dosis, que en algunas ocasiones ha provocado que el miércoles se hubiera acabado el suministro de toda la semana y que la llegada se quedara en ocasiones en un 40 % de la previsión.

«Nuestra obligación es pedir al Gobierno que acelere los trámites y que fuerce a la Unión Europea a una negociación que lleve a salir cuanto antes de esta terrible pesadilla», dijo.

En cuanto a la economía, el presidente se mostró convencido de que una vez que se supere la crisis sanitaria en Andalucía tendrá «mimbres» y capacidad para construir la recuperación económica. Recordó que la caída en el 2020 ha sido del 10,3 por ciento, un dato «alarmante» pero que da lugar a la «esperanza» porque ha sido 7 décimas menor que en el resto de España, por lo que la economía andaluza «por primera vez resiste un poquito mejor».

En esta misma línea, aseguró que Andalucía será «una de las tierras con más crecimiento e impulso cuando acabe la crisis sanitaria» puesto que se cuenta con «buenos resortes y equipos» y se trabaja «con previsión, planificación, ilusión y fortaleza».

En la sesión de control parlamentario, manifestó que su Gobierno actúa poniendo en marcha políticas que «tienen que ser palanca de la reactivación económica». Así, citó los 222 millones para modernizar explotaciones agrarias y de regadíos y para la ganadería extensiva o el Plan de Acción 2021 en turismo para «reposicionar la marca Andalucía».

El presidente indicó que el principal objetivo ha sido salvar vidas y proteger a los andaluces «causando el menor perjuicio posible al ámbito económico», con un «modelo híbrido» que regula las medidas de contención en función de la evolución de la pandemia.

En el ámbito sanitario, garantizó que «no ha habido relajación ni un solo minuto», resaltó el presupuesto destinado y la mejora de infraestructuras, y señaló que se está actuando «con corrección, con planificación y con eficiencia». En su opinión, eso se nota «porque Andalucía no ha sido epicentro hasta ahora de la pandemia y la caída económica es menor que la del conjunto de España».

Moreno volvió a quejarse de la «enorme orfandad de liderazgo» por parte de las comunidades, que no tienen «la organización ni el respaldo» del Gobierno central.

En este sentido, aseguró en respuesta a la líder socialista, Susana Díaz, que hay un «cambio de tendencia» favorable de la pandemia en la comunidad y defendió su gestión, pese a que su gobierno - dijo- está tomando medidas «solo, sin apoyo» ni del Gobierno de Pedro Sánchez ni del PSOE de Andalucía.

Aguirre niega el colapso sanitario

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, aseguró ayer que no hay ningún colapso sanitario en la comunidad, ni siquiera en los centros de alta frecuentación, y dijo que esas situaciones son «cosas antiguas del anterior gobierno» del PSOE, «cutre totalmente». Aguirre respondió así en el Parlamento al diputado socialista Jesús María Ruiz, quien le dijo que no tiene «ni idea de lo que habla» ni «sensibilidad», ya que los centros de salud «están colapsados» en la comunidad. El consejero defendió que no hay colapso sino «una situación de mayor o menor demanda asistencial» según la incidencia de la pandemia y acusó al PSOE de buscar «el miedo» con un discurso de «mientras peor, mejor». También se pronunció sobre el convenio con la sanidad privada para derivar pacientes y «evitar demoras» en los procedimientos diagnósticos y quirúrgicos en caso de que sea necesario «descongestionar» plantas». Se tratará, explicó, de pacientes convalecientes con coronavirus pero en situación estable y pacientes con patologías crónicas «no covid» pero también en situación estable. Las tarifas «están bastante bien negociadas», ya que mejoran a las que han cerrado otras comunidades autónomas, añadió. Sobre las vacunas, recordó que los criterios vienen marcados por directrices del Ministerio y desde la Consejería se están poniendo «todos los medios» para alcanzar el ritmo más alto posible. El diputado socialista indicó que el ritmo de vacunación «no solo es insuficiente sino que está falto de transparencia e información» y cuestionó si se han saltado a los profesionales de primera línea «y se han colado a altos cargos».