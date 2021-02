La portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados y secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, ha afirmado este domingo en Sevilla, con motivo del acto organizado por su partido en paralelo a los actos institucionales del Día de Andalucía, que "nadie se atreva a decir que negamos Andalucía, amamos a Andalucía y la llevamos en el corazón" tras hacer un reconocimiento a "la identidad propia pero bajo una sola bandera, la bandera nacional".

Frente a la conmemoración de la jornada, el 41 aniversario de la celebración del referéndum de acceso a la autonomía, Olona ha reivindicado que "el 2 de diciembre de 2018", fecha de las últimas elecciones al Parlamento de Andalucía, "los andaluces dijeron basta y votaron por el cambio", en alusión a la entrada de su partido en la Cámara autonómica.

Macarena Olona, quien ha aludido al referéndum de 1980 para presentarlo como "cierto referéndum impulsado por un PSOE, por un PP acobardado, de rodillas, que quiere ser del grupo", así como que "siete de las ocho provincias dijeron sí", ha afirmado que "nos engañaron, nadie nos dijo que lo que estábamos votando es un Estado del Bienestar para los políticos, para sus barones territoriales, para mirar por sus intereses".

"Robaron a manos llenas quienes convirtieron a Andalucía en una tiranía roja y entonces llegó Vox y empezó el cambio", ha sostenido la portavoz adjunta de Vox en otro pasaje de su intervención.

"En Andalucía empezó la reconquista", ha esgrimido la parlamentaria en el Congreso por la circunscripción de Granada, para sostener seguidamente la irrupción de su partido en órganos de la vida política nacional como el Congreso y Senado, y que tiene como corolario de este ascenso institucional las elecciones al Parlamento de Cataluña, donde Vox ha irrumpido con 12 escaños.

Olona también ha hecho un pronunciamiento de futuro sobre la candidatura del PSOE a las futuras elecciones del Parlamento de Andalucía, que tendrían lugar en 2022-2023. "No me cabe la duda de que la ministra de Hacienda (María Jesús Montero) será la candidata", ha indicado.

El acto convocado por Vox en Sevilla, bajo el lema 'El fracaso de las autonomías frente a la pandemia' del coronavirus, ha contado con la intervención también del portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, y del presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés.

La actividad de Vox en Sevilla, celebrada en la Plaza de San Francisco, que ocupa un lateral del Ayuntamiento de Sevilla, ha contado con varios centenares de asistentes, ubicados en parte de la plaza así como en aceras laterales.

La intervención de Olona en el acto de Sevilla, que ha sido continuamente aplaudida por el público, arrancó antes que el resto de intervinientes para hacer ambiente, momento en que proclamó "Sevilla, pero qué bonita eres" y preguntar "si hay algún español presente" y rematar con un "¡viva España¡".

Dentro del contenido autonómico de la intervención de la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Olona ha afirmado que "hoy celebramos, un año más, una carrera entre todos los partidos para ver quién es más andalucista, entendiendo que solo se puede ser andalucista siendo autonomista", antes de retratar "el Estado de las Autonomías como un Estado corrupto".

Tras sostener que "no decimos cosas distintas" y apelar a que "lo primero son los españoles", la diputada de Vox en el Congreso por la circunscripción de Granada ha sostenido que "nuestro sitio no es el coche oficial, no nos vendemos por una poltrona", para apuntar a continuación, en el contexto del anunciado cese de Vox de apoyar en el Parlamento de Andalucía cuantas iniciativas traigan el Gobierno de PP y Cs hasta que no se implante el pin parental, que "Juanma Moreno y el portavoz están descolocados, no jugamos a sus reglas".

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso ha trazado un paralelismo entre el ambiente reinante en su acto de este domingo en Sevilla y la pasada campaña de las elecciones al Parlamento de Cataluña para indicar que "nos han apedreado, nos ha tirado huevos los que se hacen llamar antifascistas, que son la kale borroka catalana".

"Son un sectarios que intentan robarnos España", ha afirmado Olona, quien ha esgrimido que "los andaluces, que llegaron para levantar Cataluña, ahora les hacen ver que son españoles de segunda, son charnegos". "No estáis solos", ha trasladado en referencia a los votantes catalanes de Vox, para afirmar que "aquí está vuestra familia andaluza".

En su discurso Olona ha aludido al episodio de listeriosis que se vivió en agosto de 2019 en Andalucía para indicar que "fue la primera alerta que tuvimos de lo que supone el Estado autonómico".

"Tuvimos 200 personas afectadas, 11 fallecidos, pero solo contabilizan a cuatro, pero no siete abortos, no lo contabilizan como muertos", ha afirmado la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, quien seguidamente ha retratado "el caos administrativo, la descoordinación entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno".

"Los españoles pagando tres capas administrativas", ha apostillado, antes de recordar unas declaraciones del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para reprocharle que a una madre le dijo que "la siguiente vez que nos veamos nos haremos una foto con tus niños" después de que aquélla hubiera perdido el hijo que esperaba.

Macarena Olona, que ha retratado "el fallido Estado de las autonomías con los peores resultados en todo el mundo", en referencia a la gestión del Covid, ha afirmado que "no negamos a Andalucía, Cataluña, o País Vasco, pero primero están los ciudadanos y después, los políticos".

"Está en juego esa España que hemos heredado de nuestros mayores", ha blandido la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, quien ha recordado a "los 20.000 ancianos fallecidos", así como unas declaraciones de una asociación de las residencias de ancianos, quien aseguraba, según Olona, que "cuando pedían medicinas, nos mandaban morfina".

"Merecen pena de prisión", ha afirmado para augurar que "responderán ante el pueblo español en la siguiente oportunidad que tengamos".

Olona, que ha presentado a Vox como "única alternativa patriótica" y ha trasladado al público presente que "sin vosotros no somos nada", ha reclamado apoyo a la hostelería, el comercio, sectores de los que ha afirmado que "se han visto obligados a cerrar persianas ilegalmente".

"Viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil, viva la Policía Local, viva el Rey, viva España", ha afirmado como broche de su intervención.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, que ha defendido la presencia de grupo en el acto institucional de la Cámara autonómica porque "no somos Bildu, o como los golpistas catalanes, y entendemos el respeto institucional y ese minuto de silencio por decenas de miles andaluces y españoles de fallecidos", ha sostenido que "nadie se equivoque: Vox ama a Andalucía".

"Andalucía nació un día como hoy hace 40 años", ha trasladado Hernández, para concluir que "no se puede entender lo andaluz sin lo español ni lo español sin lo andaluz".

"Qué nos importa: lo que les importa a los andaluces", ha afirmado el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, para apuntar entonces a actividades como el comercio y la hostelería.

"Ésas son las cosas que nos preocupan, no las efemérides administrativas", ha dicho el portavoz parlamentario de Vox Andalucía, , quien ha reclamado que "la mejor ayuda es que se les deje trabajar, nos lo dicen ellos repetidamente".

"Se puede tratar a un enfermo, pero no resucitar a un muerto", ha afirmado el portavoz en el Parlamento antes de proclamar un "¡Viva España, viva Sevilla!".