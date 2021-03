Profesionales jubilados del sistema público andaluz -fundamentalmente enfermeros- y estudiantes de carreras universitarias vinculadas a la rama de Ciencias de la Salud también administrarán la vacuna en Andalucía como integrantes de un nuevo cuerpo de voluntarios que introducirá en la campaña de vacunación el Gobierno andaluz.

Así lo expresó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, al recordar que se cuenta con "hasta 14.000 personas que han sido preparadas para administrar la vacuna", tras la comparecencia posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Bendodo recalcó que estos voluntarios vinculados a la sanidad se irán incorporando en las próximas fechas a las vacunaciones masivas contempladas en el plan '500.000' que ya se están llevando a cabo en grandes espacios, como polideportivos o estadios, y posteriormente se irán acercando a las zonas rurales gracias al empleo de las unidades móviles medicalizadas que se usan, por ejemplo, en los cribados masivos. "Este plan estará en vigor todo el tiempo que sea necesario para vacunar cuanto antes al mayor número de personas posible", agregó el consejero de la Presidencia.

Asimismo, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, detalló que entre los voluntarios que ya colaboran en los puntos de vacunación se encuentran miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG), de Cruz Roja, de Protección Civil o de colegios profesionales que "están ayudando a la toma de datos y a todo lo que sea necesario para contribuir en la campaña de vacunación".

No obstante, Aguirre lamentó que "las vacunas que se esperaba recibir esta semana se han quedado, prácticamente, en la mitad". "Nos están llegando a todas las comunidades menos vacunas de las esperadas pero estamos preparados para poner todas las que nos lleguen gracias al plan 500.000", apostilló el consejero.

En este punto, Aguirre explicó que el plan de vacunación, creado para administrar hasta 500.000 dosis por semana, "contempla la puesta en marcha de más de 700 puntos de vacunación en las ocho provincias, incluyendo grandes espacios y puntos habituales". "Todas las personas vacunadas frente a la COVIDー19 podrán descargar su certificado digital de vacunación en la web ClicSalud o usando la aplicación móvil", expuso también Aguirre.

Si se siguen los datos de vacunación actualizados este 1 de marzo, el Gobierno andaluz ha empleado casi el 92% (un 91,97% para ser exactos) de las vacunas recibidas en los envíos del Gobierno de España. Esto se traduce en que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha administrado ya más de 775.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus. En concreto, han sido 775.175 y se distribuyen entre las 317.557 personas que han recibido una dosis y las 228.809 restantes a las que se ha inmunizado aplicándole las dos establecidas para ello.

Al interpretar estos datos, Elías Bendodo recordó que "uno de cada cinco españoles inmunizados es andaluz". "Esto significa que el ritmo de vacunación aquí va bien pero no es el suficiente porque el Gobierno no envía todas las vacunas que hacen falta, el proceso de vacunación va más lento de lo esperado porque no tenemos las vacunas necesarias y le pedimos al Gobierno central que presione a la Unión Europea porque sin una estrategia común no llegaremos al verano con el 70% de la población vacunada; el semáforo hace tiempo que se puso en verde y ya hay países que nos llevan varias vueltas de ventaja", puntualizó el portavoz de la Junta.

La reanudación progresiva ya emprendida de la actividad presencial en los centros de salud fue aludida por Bendodo para calificar este martes como "un día clave para que Andalucía avance con prudencia hacia la normalidad, con mucha prudencia porque solo en febrero han fallecido 2.000 andaluces a consecuencia del Covid". "Los andaluces recuperaremos de forma paulatina las citas presenciales con el médico de camilia y de Enfermería en Atención Primaria", contextualizó Bendodo.

En vísperas de la celebración este miércoles de la reunión del comité de expertos en la que presumiblemente se flexibilizarán las restricciones, Bendodo insistió en el mensaje con el que la Junta le pide responsabilidad a los ciudadanos "para seguir avanzando en este camino como estamos haciendo ahora". "La incidencia desciende, pero no podemos relajarnos, mañana se reúne el comité de expertos COVIDー19 que será el que marque la ruta a seguir; las medidas están dando resultado, pero hay que seguir perseverando", incidió el consejero.