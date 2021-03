Es difícil que una visita a Málaga de la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, se produzca en un momento más oportuno. En mitad del terremoto ocasionado por la moción 'en el aire' de Murcia, Susana Díaz le quitó importancia al 'hambre' de moción de censura con el que reaccionó a la 'nueva normalidad' política el grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga. Pese a que una horas antes de su visita el portavoz del PSOE invitó a Ciudadanos a rebelarse para derrocar al alcalde Francisco de la Torre, la líder andaluza insistió en la necesidad de una política "útil y responsable" mientras no cerraba del todo la puerta y consideraba a Daniel Pérez "una alternativa de futuro y de presente".

Díaz reiteró que el portavoz socialista Daniel Pérez "es en Málaga la alternativa de gobierno, de un gobierno que está en mano de un tránsfuga y con el que Dani ha tenido un gesto de generosidad al abstenerse en la votación de los presupuestos". "Daniel Pérez es presente y futuro frente a un proyecto agotado, pero el ahora mismo tiene la responsabilidad que hace falta y una generosidad que no es habitual en la política actual, él es uno de los políticos que ha aprendido a ser útil en esta pandemia", recalcó.

Este mismo discurso le sirvió a Díaz para repetir que el PSOE no participará en una moción de censura contra el Gobierno andaluz. "Todos los socialistas andaluces, todos, estamos centrados en la pandemia", dijo antes de revolverse contra las declaraciones del portavoz de la Junta, Elías Bendodo, en las que calificaba de "partido tóxico y poco fiable" al PSOE andaluz. "Todo obedece al nerviosismo del Gobierno andaluz, el PSOE de Andalucía no ha llamado a nadie para mociones de censura; las declaraciones de Bendodo evidencian que si uno se dedica a insultar al adversario es porque no tiene argumentos y se convierten él mismo en toxicidad para la sociedad preso de la actual descomposición de su gobierno, él acostumbra a hablar dándole patadas al diccionario", recalcó con un tono beligerante en una comparecencia celebrada en plena calle Alcazabilla antes de reunirse con el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga.

A su lado, Daniel Pérez moderó su oratoria y se refirió a encuestas en las que "el PSOE se convierte en primera fuerza en la ciudad porque existe un desgaste importante del equipo de gobierno municipal". "Vamos a seguir trabajando por el bien de los malagueños y en una situación de inestabilidad porque De la Torre gobierna en minoría con el apoyo de un tránsfuga", recordó.

No obstante, Pérez agregó que el PSOE siempre le ha dicho a los grupos de Cs y Adelante "que aspira a gobernar la ciudad de Málaga, tal y como también ha quedado claro con la consecución de 40 millones para políticas sociales de los presupuestos".

El portavoz municipal insistió en que se siente apoyado tanto por el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, como por la líder andaluza. "Susana Díaz ganó las elecciones y el peor resultado de la historia del PP gobierna en Andalucía con el apoyo de la extrema derecha; hace falta que el PSOE gobierne en Andalucía, los socialistas tenemos que ser útiles cuando peor vienen las cosas", afirmó Pérez.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, sostuvo que el PSOE Andalucía está ahora centrado "en una oposición útil y responsable". "Esa tarea también ha quedado clara en el Ayuntamiento de Málaga", apostilló para sacar también del debate una posible moción de censura.