Andalucía pondrá esta semana 300.000 vacunas de las tres fórmulas aprobadas hasta el momento en el entorno europeo, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, según ha informado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. Un dato que se corresponde con el récord de vacunación diario a nivel nacional alcanzado a principios de abril.

Según el consejero de Salud, Jesús Aguirre, Andalucía cuenta con 368.060 dosis para administrar, de las que 184.860 son de Pfizer, 183.200 son de AstraZeneca y 51.200 son de Moderna.

"Ninguna comunidad autónoma ha puesto 300.000 vacunas en una semana, ninguna ha vacunado como Andalucía al 95,98% a los mayores de 80 años", ha manifestado el consejero de la Presidencia.

Sobre la fórmula de Janssen, que llegará a España a mediados de abril, Andalucía ha pedido un millón de los 5,5 que hay previstos para que lleguen a lo largo de los próximos meses.

Tendencia al alza

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha advertido de que Andalucía ya ha abandonado la situación epidemiológica de meseta y presenta una tendencia ascendente. La tasa de incidencia acumulada a 14 días en la comunidad se encuentra actualmente en 156,5 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la región en una situación de riesgo alto de transmisión del virus. Hace 14 días, esa incidencia estaba en 120 casos. "Todo indica que estamos en una fase de alza, de subida", ha incidido Aguirre.

"El hecho de que tengamos un 6,2% de la población andaluza vacunada no es ninguna patente de corso para no decir que podemos estar perfectamente entrando en una ola y en una subida que pueda ser grande aunque esperemos que no sea tan llamativa o tan espectacular como la tercera ola", ha añadido el titular de Salud andaluz.

Aguirre ha puesto el acento en el aumento de los ingresos hospitalarios, que alcanza ya los 1.300 andaluces hospitalizados por Covid-19, de los que 284 están en UCI. Por tanto, la ocupación de las camas generales está en 7,38% y asciende a 14,89% en UCI.

En cuanto a las cepas que circulan por Andalucía, el consejero ha informado de que la variante británica, la predominante en este territorio, supone ya el 64% de los contagios. Sobre la quinta variante detectada que no tiene nombre, se han notificado ocho casos, cuatro primarios y cuatro por contagios. "Es más contagiosa pero no más virulenta", según Aguirre.

Mascarillas en la playa

Sobre la polémica generada en torno a la denominada "ley de nueva normalidad" que endurece la obligatoriedad de llevar la mascarilla en la playa incluso mientras se toma el sol, Elías Bendodo ha pedido al Gobierno central que rectifique la normativa estatal y se restinja su uso a los paseos y desplazamientos por estas zonas costeras.

"Cuando una persona está en su sombrilla no debería llevar la mascarilla. Andalucía se opone al criterio de que el Gobierno obligue a tomar el sol en la playa con la mascarilla puesta", ha criticado Bendodo, que además califica esta medida como un agravio al turismo. "Para estar en la somrbilla, en la hamaca con tus amigos o con tu familia no hace falta, sí si vas a pasear".

"Estoy convencido de que vendrá una rectificación", ha aseverado.