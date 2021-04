El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado este jueves al pueblo gitano "como parte esencial" de España y Andalucía, que "no sería la misma sin los 350.000 gitanos que viven en ella". Así, ha destacado que su legado está "en la historia, el flamenco y tantas cosas que son tan nuestras", por lo que ha instado a eliminar "prejuicios y estereotipos" y ha incidido en que su inclusión "debe ser plena en la sociedad".

También ha apelado este jueves a la reflexión, a la exigencia y al compromiso de todos porque "sólo desde la escucha y el diálogo lograremos hacer más y mejor Andalucía".

Así lo ha asegurado Moreno, que este jueves ha presidido en el municipio malagueño de Ronda el acto por el Día Internacional del Pueblo Gitano, junto a la alcaldesa, Maripaz Fernández, y a la presidenta de la Asociación Cayí Brandí, Concha Muñoz.

"Es verdad que este día, que es un día institucionalizado, todos hablamos del pueblo gitano, pero no solo puede ser un día, no debe ser un día y vamos a intentar todos que no sea solo un día".

"Tenemos que hablar del pueblo gitano porque es una parte esencial de lo que es nuestra tierra, Andalucía, y de lo que es España y tenemos que hablar de lo que significa en nuestra tierra", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que Andalucía "no sería comprensible sin los 350.000 gitanos que vivís en ella".

Legado

Moreno ha destacado, de igual modo, que para el Gobierno andaluz este día es un día "para reconocer el legado histórico, social, y cultural que en Andalucía tiene la población gitana". "Lo vemos en la influencia gitana que hay en el arte de los andaluces universales. Cuando uno ve la pintura de Picasso, ahí está el pueblo gitano; cuando uno ve la poesía de Lorca, ahí está el pueblo gitano, o cuando se escucha la música de Falla también está el pueblo gitano". Además, ha continuado, está en la Semana Santa.

De igual modo, ha dicho, llega a nuestros días "a través de muchas expresiones artísticas muy andaluzas, pero una de ellas, sin duda alguna, la más significativa, es el flamenco". "Pensar en el flamenco sin la aportación, el talento y capacidad creadora del pueblo gitano sería prácticamente imposible".

Concienciar

Por otro lado, ha explicado que la segunda implicación que tiene este día es la necesidad fundamental de concienciar: "Este es un día también para agitar las conciencias de todos los andaluces y agitarla para que la población gitana forme parte plenamente de nuestra sociedad".

"Tenemos que avanzar en la formación de los jóvenes gitanos, clave para romper muchas de las barreras y muchos de los obstáculos que a veces nosotros, la propia sociedad, hemos puesto por culpa de los prejuicios, esos malditos prejuicios que nos hacen no entender a quien es diferente a nosotros".

Por ello, ha incidido en seguir trabajando y en "eliminar los prejuicios y esos estereotipos que desgraciadamente siguen existiendo en nuestra sociedad del siglo XXI", al tiempo que ha indicado que es una tarea de concienciación en la que han sido "fundamentales" las entidades gitanas, reconociendo su labor, ya que "sin su esfuerzo nada de lo que se ha conseguido lo hubiéramos conseguido".

En tercer lugar, ha dicho el presidente de la Junta, lo que implica este día es el compromiso de la sociedad en general, y, en especial, de los poderes públicos, como es el caso del Gobierno andaluz.

"Todo lo que representa este día lo representa o lo podemos encontrar de una manera mucho más explícita en las mujeres gitanas de nuestra tierra", reivindicándolas en esta conmemoración "por muchas razones".

Al respecto, ha incidido en que "son ellas las depositarias de un riquísimo legado, histórico, cultural y también social; porque son claves en la tarea de concienciación; y porque son baluarte del compromiso para un futuro mejor".

Por ello, a su juicio, "las mujeres gitanas tenéis mucho que decir en Andalucía": "Atesoráis inteligencia, sabiduría, ingenio para ser las auténticas protagonistas de los avances que necesita los gitanos en Andalucía". De igual modo, Moreno ha asegurado que "siempre" van a tener al Gobierno andaluz a su lado.

En este punto, ha enumerado algunas de las actuaciones que el Ejecutivo andaluz está llevando entre las que se encuentran el Proyecto de Decreto para crear el Consejo Andaluz de Pueblo Gitano que es clave para institucionalizar la cooperación entre la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, los agentes sociales y las entidades que les representan.

Unas asociaciones que en 2021 contarán con un 63 por ciento más de recursos propios previstos por el Gobierno andaluz para fomentar los valores de la cultura gitana. También Moreno ha hecho alusión a otras iniciativas como es la apuesta por el Empleo a través del Programa Acceder, que promueve la incorporación de la población gitana al mercado de trabajo o el apoyo a las Entidades Locales andaluzas en el desarrollo de programas dirigidos a la atención de la comunidad gitana con problemas de marginación.

"Nos queda mucho por hacer pero soy de los optimista", ha incidido, mostrándose, además, convencido de que se saldrá "de esta pesadilla que estamos viviendo todos y que es la pandemia". "Vamos a salir pero necesito a Andalucía más unida que nunca, todo el talento disponible que tenemos para poder salir, y cuando hablo de talento hablo del pueblo gitano", pidiéndoles que "me sigáis ayudando para poder seguir ayudando".

Además, Moreno ha incidido en que hay que seguir trabajando "para poner al pueblo gitano donde se merece, que es un lugar excepcional, un lugar destacado en nuestra sociedad", ha concluido.