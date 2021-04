La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "es el enterrador del empleo en la Bahía de Cádiz". "Tenemos un presidente con cara de buena gente que es un pusilánime incapaz de defender los puestos de trabajo de la gente y que ha venido a Cádiz a dar por hecho el cierre de la planta de Airbus de Puerto Real, ni más ni menos", ha manifestado.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha añadido que "resulta vergonzoso ver al presidente de Andalucía haciendo de recadero de la gran patronal, de mayordomo de los ricos". "Decía que iba a crear 600.000 empleos y resulta que va a ser el enterrador de los empleos", ha incidido.

A juicio de la parlamentaria, "no puede ser que de todas las fábricas de Airbus solo se vaya a cerrar la de Puerto Real, que es precisamente una de las zonas con más desempleo estructural". "No puede ser de una empresa que ha hecho riqueza no solo por sus propios méritos, sino que ha recibido millones en subvenciones públicas", por lo que para Rodríguez, "no se puede tolerar que genere desempleo".

"Hay que defender cada empleo industrial en Andalucía y nosotros lo vamos a hacer junto con los trabajadores y las organizaciones sindicales, porque al presidente ni se le ha visto ni se le espera del lado de los trabajadores", ha señalado la parlamentaria, que ha insistido en que Juanma Moreno "es el presidente de la patronal, que lloriquea por la patronal hostelera pero al que no le quita el sueño los trabajadores de esta tierra". "No puede ser que Andalucía sea solamente el bar de Europa", ha concluido.