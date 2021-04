El presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló este viernes que Andalucía batió un «récord» en el proceso de vacunación contra la Covid-19 el jueves al alcanzar «70.000 vacunas en un día», en concreto 70.476, aunque aseguró que la región tiene «capacidad» para llegar «a mucho más», por lo que ha reclamado al Ejecutivo central más dosis de las diferentes soluciones disponibles.

«Quiero tener el problema de cómo poner más vacunas de las que me llegan, quiero verme agobiado porque me llegan cientos de miles de vacunas y que me puedan incluso criticar por no tener la capacidad de ponerlas», manifestó ante los medios Moreno durante la inauguración del centro de salud Casa del Mar en Almería.

El líder del Ejecutivo autonómico está «convencido» de que en Andalucía se cuenta con capacidad organizativa suficiente para inyectar «todas las vacunas que nos lleguen por parte del Gobierno de la Nación», ya que, según indicó, la Comunidad está «a la cabeza de España» en el proceso para alcanzar la inmunización de los ciudadanos.

Así, destacó que ya se han administrado casi dos millones y medio de dosis -2.462.657-, lo que supone que se ha alcanzado al «20 por ciento de los andaluces» con un pinchazo, mientras que un «ocho por ciento está inmunizado» (8,03%); unas cifras que para Moreno ya son «significativas» de cara a lucha contra el coronavirus.

Los datos que maneja la Junta son, según el presidente, una «prueba clarísima de la enorme capacidad, planificación y diligencia de sus gestores», quienes «al calor de las noticias que nos llegan desde el Ministerio de Sanidad» han optado por habilitar nuevos centros de vacunación masiva como el que se ha dispuesto en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla.

«Vamos a tener si se cumple el compromiso del Gobierno y vamos a tener más vacunas», apostilló Moreno, quien señaló incluso que ante los «esfuerzos» que se realizan para incrementar el ritmo de vacunación, en ocasiones «llegamos el jueves y decimos, ¿ahora qué hacemos? Porque ya no tenemos más vacunas» pese a que los dispositivos continúan en marcha los viernes y los fines de semana.

Sobre el proceso de vacunación voluntaria, reclamó una «reflexión» al Ministerio de Sanidad que, «sin argumentos técnicos ni científicos no nos dejan que vacunemos de manera voluntaria» a quienes llaman para concertar una cita a fin de inocularse las correspondientes dosis de AstraZeneca. «Si la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno, si estamos vacunando, por qué no podemos vacunar a los ciudadanos andaluces que de manera voluntaria y expresando su acuerdo quieren tener esa inmunidad», se cuestionó el presidente.