La diputada andaluza y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, ha calificado este miércoles la decisión del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de abandonar la política tras las elecciones de Madrid como una decisión “responsable” y ha evitado criticarle, porque no quiere “hacer leña del árbol caído”.

En declaraciones a los periodistas tras participar en una manifestación de Airbus Puerto Real, Rodríguez, que el pasado año abandonó Podemos, ha deseado a Iglesias “suerte” y le ha mostrado “respeto”, y, a pesar de la insistencia de las preguntas, no ha querido añadir más porque hacerlo “sería mezquino”.

“Creo que es el momento de nuevos liderazgos y esto puede servir para mejorar las relaciones entre las izquierdas andaluzas, porque ojalá hubiese en Andalucía el respeto que se han tenido en Madrid”, ha añadido.

.@TeresaRodr_ desea "suerte" a Iglesias y espera que nuevos liderazgos supongan una mejor relación en Andalucía https://t.co/ShdofAg0sF pic.twitter.com/xaKMPblY40 — Europa Press TV (@europapress_tv) 5 de mayo de 2021

Rodríguez cree que los resultados de Madrid son “malos” para cualquier persona que “defienda los servicios públicos, la igualdad o a los trabajadores”, pero ha destacado que estos comicios, al menos, han servido “para consolidar una izquierda territorializada pegada a los problemas concretos, lejos de grandes eslóganes”.

La parlamentaria cree que esto es lo que ha consolidado Más Madrid y BNG, segundas fuerzas en la comunidad madrileña y Galicia, respectivamente, y, por eso, ha explicado que es lo que pretende construir en Andalucía “con una nueva fuerza política”.

Preguntada sobre si volvería a Unidas Podemos ahora que no está Pablo Iglesias, Rodríguez ha explicado que ella no se fue, sino que fue “expulsada", y ha anunciado que no va a abandonar “el compromiso de construir una organización centrada en Andalucía”.