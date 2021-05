El presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró ayer que pretende agotar la legislatura mientras tenga mayoría en la Cámara para sacar adelante los decretos y leyes, por lo que sólo adelantaría los comicios si pierde el apoyo de Ciudadanos, socio de gobierno, o Vox, socio parlamentario.

«Mientras tenga mayoría en el Parlamento aquí hay legislatura para rato. Si mañana alguno de los grupos que apoya deja de apoyar... Si me quedo sin mayoría ya no puedo gobernar, pero eso parece poco probable», señaló Moreno en respuesta a los periodistas durante la presentación de medios materiales del Infoca.

Explicó que las relaciones con la formación naranja son «muy fluidas, de mucha complicidad» y le han transmitido que no tienen «ninguna intención» de alterar el pacto de gobierno suscrito hace dos años, mientras que en el caso de Vox «tampoco ha dado señales de que quiera dejar de apoyar al Gobierno».

Expuso que «mientras disponga de esa mayoría» su objetivo es culminar la legislatura y manifestó: «Mientras yo disponga de estabilidad, mientras nadie me fuerce, yo como presidente de la Junta y responsable máximo de esa decisión voy a seguir adelante».

Moreno subrayó que Andalucía «goza de estabilidad», con un presupuesto en vigor, con el inicio de los trabajos para el del próximo año y con un acuerdo de rebaja fiscal que el PP acaba de acordar con Ciudadanos y con Vox.

Al ser preguntado sobre si la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid hará que el PP se «escore» más, Moreno opinó que «cada maestrillo tiene su librillo» y que cada presidente tiene «su estilo, su forma y reconoce las peculiaridades de su territorio».

Afirmó que él va a ser «fiel» a su estilo y aseguró que figuras como Ayuso, la suya o la del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, son «perfectamente compatibles».

El presidente andaluz considera que cada presidente tiene que responder a las «singularidades territoriales» de su comunidad y «Andalucía y Madrid tienen notables diferencias». Así, explicó que su estilo es «gobernar para todos, diálogo siempre ante todo y buscar consensos» con «algo fundamental, mucho pragmatismo en la gestión».

En cuanto a si espera un respaldo tan amplio en Andalucía cuando haya elecciones, manifestó que «Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía», ya que la primera tiene una provincia, una alta renta per cápita y lleva 26 años de gobiernos del PP, mientras que la andaluza tiene ocho provincias, es «muy plural y diversa» y ha tenido al PSOE en el gobierno durante 36 años. «Son circunstancias muy distintas», recordó Moreno.

Por su parte, el vicepresidente y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, descartó de forma categórica - «en absoluto, eso no va a ocurrir»- la posibilidad de un adelanto electoral en la región a raíz del buen resultado del PP en Madrid, y se mostró convencido de que «cualquier decisión» la tomarán «los dos», en referencia a Moreno.

Basó su afirmación en que tanto Moreno como él están «convencidos» de que los andaluces decidieron el cambio en las elecciones de diciembre de 2018, y tildó de «estable y sólido» el Gobierno de PP y Ciudadanos en esta región.

«El gobierno con el PP está «fuerte, estable y muy cohesionado» y no hay «ni un solo motivo para convocar elecciones» antes de tiempo, remarcó.

El líder de la formación naranja en Andalucía no teme por la supervivencia de su partido y subrayó que no están dispuestos a rendirse porque el resultado electoral en Madrid «no haya sido bueno».

Espadas se reafirma e insta a que el PSOE elija candidato

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, afirmó ayer que «ahora es el momento de dar el paso» para que el PSOE-A elija un candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía para que los socialistas puedan estar preparados «ante cualquier escenario», como un posible adelanto electoral, añadiendo que, si finalmente el gobierno de Juanma Moreno agota la legislatura, «más a favor de tener más tiempo para tener un proyecto socialista más argumentado y explicado a la ciudadanía».

Espadas se pronunció de este modo en una entrevista concedida a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, un día después de las elecciones en la Comunidad de Madrid y en la jornada previa a la reunión prevista por la Ejecutiva Regional del PSOE para abordar el tema del adelanto de las primarias. «Viendo el resultado de Madrid, se refuerza la idea de que la iniciativa política la tiene que llevar el PSOE, lo que supone afianzar el liderazgo del proyecto y poder centrarnos en el contenido del mismo y en la recuperación de la confianza de los andaluces. Si hay compañeros a favor o que prefieren demorar las primarias en Andalucía, la militancia es la que debe decidirlo como lo prevén los estatutos. En cualquier caso, lo decidirá la dirección y se estará en lo que sea», recalca.

Tras recordar que aún no se ha iniciado el proceso en el PSOE-A y que no hay candidaturas presentadas, señala que será Moreno el que convoque o no el adelanto electoral y, «aunque el PP había negado hasta el momento esa posibilidad, habrá que ver si no hay cambios de planes visto lo visto en Madrid». «Es importante centrarnos en tener la iniciativa porque no es lógico que se la dejemos al presidente de la Junta sin estar perfectamente preparados y con el liderazgo decidido por el PSOE», sentenció.

El regidor hispalense insistió en que los tiempos en política «siempre son importantes» y mostró su respeto a la decisión que se tome desde la dirección del partido.