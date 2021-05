El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a expresar un mensaje "optimista" respecto al plan de vacunación y ha asegurado que la inmunidad colectiva en la comunidad autónoma podría llegar a principios de julio.

Moreno, que ha intervenido en la inauguración del décimo segundo Congreso Ordinario de UGT Andalucía en Antequera, ha manifestado que en esa época la región podría estar en unas condiciones "mucho más óptimas" de las que existen "ahora" y "recuperar muchos espacios cedidos" para hacer frente a la covid.

El presidente andaluz ha declarado que el plan de vacunación se está cumpliendo "por fin", por lo que están implementando "todas las vacunas" que les llegan, y ha añadido que en la comunidad autónoma ya se han puesto 3 millones y medio de dosis y que el martes pasado cerraron un acuerdo para recibir un millón a la semana.

"Ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, no tenemos ni un minuto que perder", ha insistido Moreno, que ha indicado que este "paréntesis", en relación a la pandemia, ha "hecho mucho daño", pero "una vez que se pase este duro trance toca recuperar" la economía, el empleo y el progreso y bienestar "que hemos perdido". Moreno ha señalado que Andalucía "no va a recuperar la normalidad" hasta que no consiga "la inmunidad colectiva a través de las vacunas" y se ha congratulado de que las vacunas "funcionan y funcionan bien".

Juanma Moreno ha estado acompañado en el congreso de UGT por los consejeros de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco y el consejero de Industria y Transformación Económica, Rogelio Velasco.