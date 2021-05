En el punto exacto en el que los ‘periquitos’ que riegan el Parque Huelin de Málaga no le salpican agua a sus respuestas, Juan Espadas reflexiona sobre todo lo que rodea a su pugna con Susana Díaz por el poder del PSOE andaluz.

¿Por qué ha preferido este trajín con el que recorre Andalucía a la comodidad de quedarse abrazado a la vara de alcalde?

Porque no son tiempos en la política andaluza de pensar en uno mismo, sino de asumir responsabilidades dentro de tu partido e intentar presentar el mejor proyecto para tener de nuevo opciones de gobierno en la comunidad. Andalucía necesita un PSOE fuerte y unido, un proyecto renovado y de cambio. Tocaba dar un paso al frente y no pensar en la comodidad del momento político tan bueno que vivo ahora en el Ayuntamiento de Sevilla.

Si alguien le vaticina en 2017, cuando apoyó a Susana Díaz en las primarias contra Pedro Sánchez, que ella sería su contrincante por el poder regional del partido cuatro años después, ¿se lo hubiese tomado en serio?

Las circunstancias políticas han cambiado radicalmente respecto a ese escenario en el que se decidía la secretaría general del partido a nivel nacional. Susana decidió tomar ese camino y la apoyamos de manera muy amplia en la federación andaluza. Yo mismo. Y, en este momento, lo que nos ocupa es Andalucía. Yo planteo una nueva coyuntura política. Si presentamos el mismo proyecto que en diciembre de 2018 y no hacemos una profunda renovación, no tendremos la oportunidad de volver a gobernar la Junta de Andalucía.

¿Le molesta que lo etiqueten como ‘el candidato de Ferraz’ a las primarias andaluzas?

Es que es un error. Este es un proyecto nuevo y sin etiquetas que intenta aglutinar en su candidatura a personas que apoyaron a Pedro Sánchez y a personas que apoyamos a Susana Díaz.

¿Agradece los halagos a su candidatura del presidente andaluz, Juanma Moreno, o puede ser un elogio envenenado?

Lo mejor es que cada partido político se ocupe de sus asuntos internos. Esta es una cuestión que debe dirimir la militancia socialista y nos afecta solo a nosotros.

¿Qué le parece, en cambio, que ciertos sectores ‘sanchistas’ lo critiquen porque no apoyó en las primarias a Sánchez y consideren que el suyo es un perfil más cercano al centro, parecido al de Juanma Moreno?

Están en un profundo error. Siguen instalados en la dinámica de confrontación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz y no se han dado cuenta de que aquellas primarias ya terminaron. El mejor proyecto político para Andalucía es el que sepa aglutinar a personas que apoyaron a uno u otro candidato. Debe ser un proyecto de izquierdas que aglutine también a votantes que no vean sus expectativas de gobierno reflejadas en partidos muy fragmentados que están a nuestra izquierda. El PSOE debe tener una base social más amplia para ser la fuerza de izquierda hegemónica. La responsabilidad de liderar este proyecto toma como base mi experiencia de gobierno en Sevilla, con políticas socialistas y de izquierda contrastadas. Otras candidaturas no van a venir a darnos ejemplo de gestión socialista porque no tienen experiencia y lo trasladan desde un proyecto que está en la teoría y no en la práctica.

¿Le sorprende el apoyo que han pasado a prestarle exmiembros del núcleo duro ‘susanista’ malagueño como Miguel Ángel Heredia o Daniel Pérez?

No debemos pedirle etiquetas o carnet de identidad con lo que hicieron con anterioridad a los compañeros que apoyen esta candidatura. Yo también apoyé a Susana Díaz. Hemos buscado a compañeros valiosos que, estuvieran donde estuvieran, ahora quieren compartir un proyecto de futuro. La política hay que actualizarla en la situación real. No podemos quedarnos instalados en el pasado. Nadie ha firmado una fe de vida para quedarse con una persona. Estamos en un partido político y debemos pensar en qué es lo mejor para ese partido ahora mismo.

¿Sería Daniel Pérez un buen secretario general del PSOE malagueño, tal y como le habría sugerido José Luis Ábalos?

Eso lo decidirá el congreso provincial. De lo que estoy convencido es que Daniel Pérez será un magnífico alcalde de Málaga.

¿Teme que una parte de la ciudadanía hispalense no entienda que abandone el Ayuntamiento para aspirar a mudarse al Palacio de San Telmo?

Anuncié en las elecciones municipales de 2019 la intención de que fuese mi último mandato. Creo firmemente en la limitación a ocho años de los mandatos de los cargos públicos. Es más lógico dar paso a otros compañeros que continúen el proyecto en la ciudad. Y si tengo la responsabilidad de ser presidente de la Junta, atenderé de una forma muy cercana a la ciudad en la que vivo y a la que quiero.

Si gana las primarias y pudiese elegir, ¿qué preferiría: comicios andaluces a finales de 2022 o un adelanto electoral?

Que se agote la legislatura. Andalucía necesita ejecutar fondos europeos y levantar la recuperación económica cuanto antes. Un proceso electoral lo pararía. Si el presidente hace cálculos electorales y no piensa en Andalucía, jugará a pillar desprevenido al PSOE pero no lo va a conseguir.

¿Le teme al efecto Ayuso?

Es un efecto madrileño que no tiene nada que ver con la realidad política que se vive en Andalucía.

¿Ha calculado el daño que le haría a su carrera política una derrota contra Susana Díaz?

No estoy pensando en mi carrera política. Estoy pensando en Andalucía y en el PSOE.

¿Se implicaría en una campaña electoral de Susana Díaz si ella resulta elegida candidata?

Voy a trabajar con la candidatura que gane el 13 de junio. Si es la mía, integraré a todos los compañeros que quieran trabajar conmigo. Y si es otra, me pondré a su disposición para trabajar por el PSOE.

¿Qué le pediría al genio de la lámpara si se le apareciera?

Que ilumine a los militantes socialistas para que elijan, el 13 de junio, aquello que los ciudadanos le pedirían al PSOE que hiciera.