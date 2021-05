¿Va a retirarle Vox definitivamente el apoyo al Gobierno andaluz de PP y Cs o es un ultimátum?

Lo que vamos a hacer es dejar de apoyar las iniciativas del Gobierno que no tengan nuestra firma. Solo apoyaremos lo que tenga nuestra firma ¿Y qué tiene nuestra firma? Pues el acuerdo de investidura con el PP suscrito por Juanma Moreno de su puño y letra. Y, después, los tres acuerdos presupuestarios. También es verdad que, hace dos o tres semanas, llegamos a un acuerdo sobre bajadas de impuestos. Eso también lo cumpliremos. Sería un sinsentido no apoyar aquello que hemos firmado. Pero si el Gobierno andaluz quiere sacar adelante nuevas iniciativas tendrá que contar con el apoyo de otros grupos de la oposición.

¿La acogida de menores procedentes de la crisis de Ceuta ha sido la gota que ha colmado el vaso?

Realmente, ya veníamos denunciando otros incumplimientos de los acuerdos. Esto no es nuevo. El tema de los menores extranjeros lo venimos denunciando desde el principio de la legislatura. No son 13 sino cientos los menores extranjeros que están en Andalucía y no se cumple la norma. Los padres marroquíes están en la frontera llamando por teléfono a las autoridades españolas para que los menores vuelvan a sus casas, que es donde deben estar. Esto es una gota más.

¿Dan por perdida la implantación del pin parental?

No damos por perdido nada. Existen conversaciones con la Consejería de Educación. No podemos estar exigiendo el cumplimiento de los acuerdos y, a su vez, dando por perdidos algunos de sus puntos. Es un ejercicio de puro sentido común.

¿Hará su partido lo posible para forzar el adelanto electoral?

Nosotros no. Puede haber elecciones por dos circunstancias. Puede que el PSOE convenza a cinco de Cs para una moción de censura y el presidente tendría que hacer lo que hizo Ayuso en Madrid. También puede convocarlas el propio Moreno, pero hasta después de verano no podría ser porque la ley electoral lo impide. Lo que nosotros venimos demandando es que se convoquen dada la inestabilidad que tiene el Gobierno. Antes era la pata de Cs la que cojeaba. Y ahora el PP también está cojo pues se van a traer iniciativas que no van a ser apoyadas por el partido que ha venido sustentando al Gobierno en los dos últimos años y medio, que es Vox. Esa es la realidad. Es la consecuencia de no cumplir parte de los acuerdos y de no tener una postura firme con asuntos como el de Ceuta, adonde Marruecos nos ha enviado a los menores como carne de cañón.

Juanma Moreno, Juan Marín y Elías Bendodo insisten en que el Gobierno es una gran piña...

Podrán ser una piña entre ellos. No me parece mal. Los medios informaban hace poco de que Fran Hervías ya es afiliado del PP en Sevilla. Eso es una cuestión que deberían explicar. Firmaron un acuerdo para que no se diesen pasos de un partido a otro. Que ellos hablen de piña y unidad es no querer conocer la realidad. En el Parlamento ha habido movimientos entre el PSOE y gente de Ciudadanos para que pasase en Andalucía lo mismo que ha pasado en Murcia. Esa es la realidad.

¿Contempla Vox, tras las próximas elecciones, asumir el rol de Cs y gobernar en coalición con el PP?

No pensamos en resultados ni en encuestas, ahora estamos en que se cumplan los acuerdos. Si en el futuro se da un escenario en el que Cs es residual y Vox tiene un resultado que suma con el PP, el principal objetivo será evitar que el PSOE vuelva a gobernar en Andalucía.

El domingo dijo Santiago Abascal en Sevilla que la de Juanma Moreno es «una derecha atontada que acepta los mantras de la izquierda» ¿Le añadiría algo más?

Primero dijo que era una buena persona. Lo que criticamos de su Gobierno es que no sea contundente. El día antes del anuncio de la llegada de 13 ‘menas’, la consejera de Igualdad dijo que en Andalucía no cabían más. Al día siguiente, donde dijo una cosa ha dicho otra. Muy propio de Cs. Del presidente Moreno Bonilla lo que demandamos es que entienda que esto es una invasión y Andalucía no puede ser cómplice de este lanzamiento de menores como ariete contra la soberanía española. Al aceptar a estos menores, se está incumpliendo un punto del acuerdo que hace presidente de Andalucía a Moreno.

¿Cree que Macarena Olona sería la mejor opción de su partido para la Junta de Andalucía?

Cambiar la figura del portavoz o el requerimiento para el cumplimiento de lo acordado responde a la intención del partido de tener la maquinaria lista para cuando haya elecciones. Escucho el nombre de Macarena y se me pone la sonrisa. Y eso que yo me río poco. Me encantaría pero ella ya ha dicho que no va a ser la candidata. Descontando a Macarena, hay muy buenos diputados de Vox en el Congreso representando a todas las provincias andaluzas. En el Parlamento de Andalucía, también. Cualquiera podría encabezar el proyecto. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje.

¿Sería la malagueña Patricia Rueda una buena candidata?

Patricia es una diputada excepcional. Sería una magnífica candidata. Como también podrían serlo Reyes Romero o Rocío de Meer.

¿Qué le pediría al futuro inmediato que sucediese desde ahora hasta el final de la legislatura?

Por el bien de Andalucía, le pedimos que se cumpla lo acordado. Si no, el cambio del que tanto hablan PP y Ciudadanos no va a ser tal. Los cambios que se están produciendo en Andalucía desde 2018 llevan el sello de Vox ¿Qué proyectos de ley han sacado? ¿Dónde está la actividad legislativa del Gobierno de Moreno Bonilla? No la hay. Solo sacó muchos decretos por el estado de alarma, en los que mete muchas medidas distintas en un mismo saco, y uno vota a favor de ellos porque tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Dónde está el cambio? La Ley de Infancia es prácticamente igual que la socialista. Los proyectos que están sacando los están cogiendo del cajón de los socialistas. Están siguiendo la misma línea de continuación de los gobiernos socialistas. Quién vea un cambio... Yo no lo veo, solo veo un recambio. Salvo en las políticas que están marcadas por Vox, ahí sí veo el cambio. PP y Cs no son el cambio, sino un recambio que continúa el trabajo que dejó metidos en los cajones el PSOE.