La Junta de Andalucía le ha pedido a los andaluces que "no bajen la guardia" ante el virus y hagan "un último esfuerzo". Así lo expresó el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, quien aseguró que "la evolución de la pandemia no baja definitivamente y este estacamiento de la incidencia acumulada nos tiene realmente preocupados". "Nos gustaría que la incidencia bajase más rápido pero no está sucediendo así, los dientes de sierra de la curva evidencian que unos días sube y otros baja por lo que hay que volver aextremar las precauciones en todos los casos", manifestó Bendodo.

El consejero de la Presidencia recordó que "la Covid-19 sigue ahí". "El esfuerzo que tenemos que hacer ahora es el definitivo, cada vacuna que ponemos en Andalucía es un paso más para acabar con la pandemia y ya nos acercamos a las 5 millones de dosis administradas, con 4.740.040".

En este punto, Bendodo insistió en que "el virus sigue ahí y no podemos relajarnos". "Junio es la rampa que nos lleva a la inmunidad de grupo, estamos en el último tirón y le pedimos a los andaluces ese último esfuerzo; el cansancio y la relajación hace que podamos tropezar, como en todos los finales de etapa, y no podemos bajar la guardia en estos últimos metros porque, como cada vez que hemos bajado la guardia en cualquiera de las cuatro olas que hemos tenido de la pandemia, el virus nos golpea", recalcó.

El consejero subrayó que el turismo hace que "Andalucía tenga una mayor exposición al virus que el resto de comunidades españolas". " A Andalucía han venido más personas de otras comunidades y países de las que se han movido desde aquí, el virus se mueve con las personas y eso se traslada a los datos", agregó.

No obstante, Bendodo celebró que "la vacunación masiva esté permitiendo que esa incidencia no se traduzca en una fuerte presión hospitalaria". "Casi la mitad de la población diana, un 45%, ya tiene al menos una dosis de la vacuna puesta; esta semana van a llegar casi un millón de vacunas y se van a poner todas ya que Andalucía está preparada para administrar un millón de vacunas a la semana y aquí se ponen todas las vacunas que llegan", indicó. Bendodo aseveró que "Andalucía está liderando la campaña de vacunación en España" antes de explicar que "se ha empezado a vacunar a los menores de 50 años". "Iremos avanzando todas las semanas para tener a todos los andaluces entre 40 y 49 años vacunados, al menos con una dosis, a principios de julio", apostilló.

El consejero expuso que "se está llamando ya para la vacunación a los andaluces con 49, 50 y 51 años y, a partir de la semana que viene, se vacunará a los andaluces con 46, 47 y 48 años que, incluso, ya pueden ser llamados esta semana en algunos distritos sanitarios".

Asimismo, Bendodo apuntó que "todos estos datos serán analizados por el comité de expertos" en las próximas horas, antes de tomar una decisión orientada a un posible avance en la relajación de las medidas.