El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, consideró ayer una «invasión de competencias brutal» por parte del Gobierno de España, y más concretamente del Ministerio de Sanidad, las nuevas propuestas de restricciones debido a la incidencia de la Covid-19 y aseguró que Andalucía «no las acatará». Así, en Mijas, afirmó que tras decaer el estado de alarma el 9 de mayo las competencias en salud pública son de las comunidades autónomas, por lo que instó a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a que «si quiere las competencias que decrete el estado de alarma y tendrá la competencia última en salud pública».

El miércoles, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, aprobó, con el rechazo de seis autonomías (Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia), el documento de obligado cumplimiento en el que, entre otras medidas, se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 03.00 horas en aquellos territorios que no tengan riesgo o estén en nivel 1 del ‘semáforo’ de Sanidad. Ante esto, Marín, que entregó ayer las banderas azules, subrayó que la Junta de Andalucía acatará «las normas» de su comité de expertos de la Consejería de Salud y Familias: «No puede pretender imponernos ahora que no estamos bajo el estado de alarma decisiones que no le corresponden y si cree que le corresponde, que lo haga con la ley», enfatizó.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía tachó de «inaceptable» la nueva propuesta de restricciones aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que «ahogaría la actividad en plena desescalada», además de considerar que supone «un nuevo señalamiento de un sector indignado y aún muy falto de ayudas económicas». Así lo aseguró el presidente de la patronal andaluza y de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, quien rechazó estas medidas, «que supondrían una imposición del Gobierno de España dado que Andalucía votó en contra».