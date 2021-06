La campaña de vacunación sigue avanzando con fuerza. Este jueves, la Junta de Andalucía ha abierto las listas de los nacidos entre 1977 y 1978, y mañana será el turno de 1979 y 1980. Aunque el personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está citando a los ciudadanos por teléfono o bien por SMS con la fecha y la hora indicada para vacunarse, el Gobierno andaluz quiere agilizar el proceso animando a los andaluces a solicitar directamente su propia citación.

Relacionadas Guía para la vacunación y teléfonos de los centros de salud

Así lo expresaba este jueves el delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, que ha pedido a los ciudadanos que "tengan los recursos necesarios" que soliciten por sí mismos a través de Clicsalud+ una cita para ser vacunados contra el covid-19 a fin de "agilizar y facilitar" el proceso. "Si la lista está abierta respecto a su edad, se generará una cita, esa cita se imprime y queda registrada en la base de datos", ha detallado Belmonte, quien ha rogado que "los que puedan lo hagan así", aunque, no obstante, ha recordado que "quienes no puedan o no quieran hacerlo" también se les va a llamar.

¿Cómo pedir cita para la vacuna?

Los malagueños que cumplan con los requisitos de edad podrán solicitar su cita para la vacuna por la web ClicSalud+, la aplicación móvil de Salud Responde o por su línea telefónica, que es el 955 545 060.

Si se pide por teléfono basta con identificarse y solicitar una cita. En el caso de hacerlo por la aplicación móvil de Salud Responde, puede descargarse tanto para Android como para iOS (Apple). Después solo hay que introducir los datos sanitarios individuales y pinchar en el icono del menú principal identificado como "vacuna Covid". A través de la web ClicSalud+ también es imprescindible identificarse y, posteriormente, pinchar en "pedir cita de atención primaria / Vacunación COVID-19".

Además de esta web y este teléfono, los malagueños que quieran solicitar su cita, podrán hacerlo llamando a su propio centro de salud (consulta los teléfonos de los centros de salud de la capital)