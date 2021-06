Más de la mitad de la 'población diana' para la vacunación en Andalucía ya ha recibo alguna dosis de la vacuna contra el coronavirus. En concreto, el 54,83% de los andaluces mayores de 16 años están vacunados con al menos una dosis y el 32,34% ya ha recibido la pauta completa. Tales porcentajes se traducen en la inmnunización de 2.284.311 ciudadanos y en el hecho de que 3.872.148 cuenten ahora mismo con la primera dosis. Además, las dosis administradas en la región se acercan ya a los seis millones. Para ser exactos, son 5.997.638 si se tienen en cuenta las cifras ofrecidas por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos destacando que se han administrado más del 98% de las vacunas recibidas.

Con estos guarismos sobre la mesa, el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia destacó que en Andalucía, Elías Bendodo, resaltó que ya se han puesto en Andalucía las dosis que suman la población de varias comunidades españolas juntas y que el objetivo es que, antes de que acabe este mes, el 70% de esta población diana -los menores de 16 años- ya haya recibido al menos una dosis.

"Esta semana hemos dado un paso más con la vacunación de las personas menores de 40 años, que ya pueden pedir sus citas pos las vías establecidas", añadió Bendodo tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno durante una comparecencia que tuvo muy presente la figura del referente del andalucismo recientemente fallecido, Manuel Clavero Arévalo.

Por su parte, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, destacó que "al menos el 57,7% de los andaluces a partir de 16 años ya tienen inmunidad contra el virus, bien porque han sido vacunados o porque lo han pasado en los últimos meses". "Son cifras que nos llevan a la esperanza y hacen que existan variables que invitan a valorar menos la incidencia acumulada o recuerden que la solución del coronavirus pasa por la vacunación", apostilló Aguirre.

Igualmente, el consejero detalló que se va a empezar a vacunar también a 11.000 estudiantes 'erasmus' "pues hay que tener en cuenta que luego van a ir a otros países". "Hemos propuesto que sean vacunados con Janssen y que se haga lo antes posible; también estamos con los 'mir' que deben ser vacunados porque trabajan en el ámbito sanitario", puntualizó.

En este punto, Aguirre se refirió al envío de una nueva carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en relación a la distribución de la vacuna para recibir "el volumen de dosis que nos faltan, sobre todo de Pfizer y Moderna pues nos llegan muchas más de AstraZeneca y queremos que los envíos estén más nivelados". "Desde Andalucía pedimos más vacunas, le he pedido a la ministra equidad, compensación, transparencia y rendición de cuentas", subrayó el titular de Salud.

Respecto a la evolución de la pandemia, Aguirre expuso que "la incidencia comienza a descender levemente pero los contagios nos siguen preocupando". "Apelo por ello a mantener la prudencia y, como siempre, les digo que el virus sigue con nosotros", indicó.

A juicio del consejero, "ahora mismo no se contempla una quinta ola". "La cuarta ha sido una ola menos agresiva gracias a la vacunación y las cepas que tenemos ahora son sensibles a la vacuna, a no ser que viniese una cepa agresiva que no sea sensible a la vacuna una quinta ola es improbable; todo lo demás son bulos y no la contemplamos nosotros ni el mundo científico", enfatizó Aguirre.