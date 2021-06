Andalucía recomendará el uso de la mascarilla en la calle -a partir del 26 de junio cuando ya no sea obligatoria- si la evolución de la pandemia "no es buena". El portavoz del Gobierno andaluz de PP y Cs, Elías Bendodo, le transmitió al Gobierno de Pedro Sánchez que esta comunidad "no será insumisa pero sí responsable" en relación a la medida que el día 26 suspenderá la obligatoriedad de llevarla en los exteriores. "Nos preocupa que nos relajemos con la mascarilla a partir del sábado, si nos la quitamos posiblemente aumentarán los contagios y todavía hay más de 600 personas en los hospitales", apuntó Bendodo.

El portavoz de la Junta recordó que "próximamente se reunirá el Comité de Expertos y se analizará tanto la evolución del virus como el uso de la mascarilla". "La mascarilla tiene mucho que ver en lo que se ha conseguido y le vamos a pedir a los andaluces que la desaparición de la mascarilla sea progresiva, diremos que en el interior hay que utilizarla y que en los exteriores cuando sea posible también se use; los andaluces tienen todo el derecho a no ponérsela en el exterior pero es bueno que no se elimine de forma abrupta sino progresiva, eso es de sentido común", insistió el consejero.

En este sentido, Bendodo expuso que hay tres objetivos del Gobierno andaluz "a corto plazo" respecto a la pandemia. "Hay que bajar de150 la incidencia acumulada y ahora ronda los 170 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días; hay que bajar de 500 andaluces hospitalizados pues estamos en 609; y hay que multiplicar la vacunación en Andalucía", sostuvo con la esperanza de conseguirlo "de forma inminente, en una semana o diez días como mucho".

Bendodo celebró, respecto a la evolución de la pandemia, que "el dato de ingresados en la UCI sea el más bajo desde septiembre del año pasado". "El descenso progresivo en ingresos y en UCI es la muestra clara de que la vacuna está funcionando y los sanitarias están haciendo su trabajo muy bien", recalcó.

A juicio de Bendodo, "es lamentable que el Gobierno de España se lance a dar un titular y no consulte la eliminación de las mascarillas con las comunidades autçonomas, que somos quienes estamos a pie de obra". "El Gobierno de España no sabe ni como se pone una vacuna, las vacunas las ponemos las comunidades, por eso uno se pregunta dónde queda la gobernanza", agregó.

El consejero sostuvo que "la retirada abrupta de las mascarillas y la bajada del IVA de la luz son una doble cortina de humo para tapar que en el Consejo de Ministros se indulte a los nueve golpistas que pusieron en peligro nuestra democracia". "Esos indultos pisotean nuestro estado de derecho y no todo debe valer para mantener el sillón de la Moncloa; lo siguiente será una lluvia de millones a Cataluña y consulta pactada, esa será la guinda de la traición", apostilló Bendodo.